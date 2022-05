Epic Games miło zaskoczył dokładając trzecią grę. Jotun, Prey i Redout za darmo

Zdawałoby się, że Epic Games Store nie będzie oferował nic ciekawego dla wytrwałych fanów swojej platformy. W końcu Jotun: Valhalla Edition i Prey były już rozdawane, więc jest duża szansa, że macie je w swojej kolekcji. Tymczasem wbrew zapowiedziom, Epic Games Store finalnie dołożył jeszcze jedną pozycję w postaci Redout: Enhanced Edition, a także powrócił do już kilka razy stosowanych tajemnic na kolejne tygodnie.



Jotun: Valhalla Edition - akcja w legendarnych nordyckich klimatach z piękną ręcznie rysowaną grafiką

Epic Games Store opisuje tytuł takimi słowami - "Jotun to gra akcji z ręcznie rysowaną grafiką, osadzona w mitologii nordyckiej. Podczas gry w Jotun wcielasz się w Thorę, wikińską wojowniczkę. Nie zginęła ona chwalebną śmiercią i teraz musi udowodnić bogom, że jest warta Valhalli. Eksploruj rozległe krainy nordyckiego czyśćca w poszukiwaniu run, dzięki którym możesz wyzwolić jotuny, gigantyczne istoty związane z żywiołami."

Redout: Enhanced Edition - antygrawitacyjne futurystyczne wyścigi dla fanów Wipeouta

Odbierz aż trzy gry za darmo w Epic Games Store, masz na to tydzień

"Nic nie jest takie, jak się wydaje na pokładzie Talosa I. Jako Morgan Yu wyrusz w podróż w celu odkrycia prawdy o swojej przeszłości. Znajduj i wykorzystuj pozostawione przez siebie wskazówki. Jaka rola przypadła Ci w planach TranStaru i co sieje spustoszenie na stacji? Uzyskaj moce obcych, aby rozwinąć niezwykłą mieszankę talentów i usprawnić swoje umiejętności. Twórz coraz bardziej użyteczne przedmioty za pomocą planów, gadżetów oraz narzędzi na pokładzie stacji, i używaj ich, aby pokonać niebezpieczne przeszkody na Twojej drodze."W opisie gry na Epic Games Store można wyczytać, że - "Gra Redout to ukłon w stronę klasycznych wyścigowych potworów. Została zaprojektowana tak, by zapewnić graczom bezkompromisową, szybką i trudną, a zarazem satysfakcjonującą jazdę, która przyprawia o charakterystyczny dla gatunku arkadowych gier wyścigowych zawrót głowy.""Redout to najszybsza gra, jaką kiedykolwiek stworzono. Czy będziesz w stanie sobie z nią poradzić? Tu nie chodzi o liczby na ekranie, chodzi o wibracje, zmieniające się w mgnieniu oka krajobrazy i budynki, kolizje przy dużych prędkościach, efekty, dźwięki oraz immersję: wszystko, co sprawia, że poruszasz się naprawdę szybko. Przygotuj swoje uszy na jedną z najbardziej intensywnych i dynamicznych ścieżek dźwiękowych, jaką kiedykolwiek skomponowano. Redout potęguje doznania i wykracza poza oprawę wizualną, zanurzając Cię w mieszance dźwięków oraz muzyki, która dostosowuje się do Twojego stylu gry i osiągnięć na torze."Tak jak zwykle, aby odebrać bezpłatne gry w ramach promocji na Epic Games Store, należy wejść na główną stronę platformy i przewinąć widok aż do sekcji z darmowymi grami. Ewentualnie od razu wejść na ich karty produktów w tym miejscu -. Później logujemy się i naciskamy na przycisk z nie do końca trafnym napisem "Pobierz". Dalej interfejs strony będzie wymagać przeklikania kilku dodatkowych okienek. Od tej pory produkcja wejdzie na stałe do naszego osobistego katalogu Epica. Dla każdej gry trzeba to zrobić z osobna. Alternatywnie możecie poszukać wspominanych tytułów w dziale sklepu launchera