FIFA 23 nie powstanie! EA SPORTS FC zapowiedziane

EA Sports FC to nowa FIFA

"Naszą wizją EA SPORTS FC jest stworzenie największego i najbardziej znaczącego klubu piłkarskiego na świecie, w epicentrum piłkarskiego fandomu"

"Od prawie 30 lat tworzymy największą społeczność piłkarską na świecie - z setkami milionów graczy, tysiącami partnerów-sportowców, setkami lig, federacji i drużyn. EA SPORTS FC będzie klubem dla każdego z nich, a także dla fanów piłki nożnej na całym świecie"

EA nie rozstaje się z FIFA (?)

"Jesteśmy wdzięczni za wieloletnią, wspaniałą współpracę z FIFA. Przyszłość światowej piłki nożnej rysuje się w jasnych barwach, a grupa fanów na całym świecie nigdy nie była tak silna. Mamy niesamowitą okazję, aby umieścić EA SPORTS FC w samym sercu tego sportu i dostarczyć jeszcze więcej innowacyjnych i autentycznych wrażeń rosnącej liczbie fanów piłki nożnej"

"Wprowadzenie EA SPORTS FC nie będzie miało wpływu na żadną z obecnych gier piłkarskich EA SPORTS na świecie, a EA i FIFA są podekscytowane faktem, że jeszcze tej jesieni dostarczą najbardziej rozbudowaną grę EA SPORTS™ FIFA w historii. Ostateczna wersja gry FIFA będzie zawierać więcej trybów gry, funkcji, drużyn, lig, zawodników i zawodów niż jakakolwiek poprzednia edycja. Na fanów czeka możliwość doświadczenia tych innowacji w całym ekosystemie EA SPORTS FIFA, w tym w grze FIFA Mobile, FIFA Online 4 i esporcie."

Od wielu miesięcy niemalże pewnym było to, że FIFA 23 nie powstanie , a już na pewno nie przy udziale firmy EA Sports. Ubiegłoroczne oświadczenie FIFA po rozstaniu z EA jednoznacznie to zasugerowało. Teraz Electronic Arts po wielu miesiącach milczenia zakomunikowało, że tworzy nową serię o nazwie EA Sports FC. Dobre wieści są takie, że licencje zostaną utrzymane!Co zamiast FIFA? EA Sports FC! Premiera gry odbędzie się już w 2023 roku, a gracze mogą liczyć na kontynuację współpracy EA z ponad 300 sportowymi partnerami licencyjnymi. 19000 sportowców, 700 drużyn, 100 stadionów i ponad 30 lig z całego świata. Nie ma tu mowy o fejkowych nazwach znanych z PES-a.- powiedział Andrew Wilson, CEO Electronic Arts.- czytamy w komunikacie prasowym.EA w wiadomości prasowej pisze też o oparciu na fundamencie inkluzywności. Chce wprowadzać innowacje w nowych obszarach związanych z piłką nożną kobiet oraz piłką nożną na poziomie lokalnym.W informacji prasowej widnieją treści sugerujące, że EA doszło do porozumienia z FIFA. Najwyraźniej zmienia się przede wszystkim nazwa, choć deweloper sugeruje dalej idące zmiany.– skomentował Wilson.EA SPORTS FC początkowo zadebiutuje w uboższej postaci, a przynajmniej to sugerują doniesienia. Dopiero ostateczna wersja gry dostarczy więcej trybów gry, funkcji, drużyn, lig, zawodników i zawodów.Komunikat jest dość niejasny w kwestii partnerstwa z FIFA. Czytamy bowiem:To w końcu EA Sports FC czy EA Sports FIFA? Czy ktoś coś z tego rozumie?Źródło: EA