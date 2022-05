Łotewscy twórcy gier dla Ukrainy. Pakiet produkcji indie na itch.io wesprze ofiary wojny

Kolejny raz branża gier wideo jednoczy się w jednej z akcji pomocy ofiarom wojny na terytorium Ukrainy. Tym razem o dziwo portal itch.io nie zbiera produkcji DRM-free do pobrania ze swoich serwerów, a wyjątkowo chodzi o kopie gier w formie kluczy na Steam. We właśnie przytaczany charytatywny bundle zaangażowani są twórcy z Łotwy.



Zdobądź 16 gier indie z Łotwy, wśród nich m.in. strzelanki, strategie, horrory czy platformówki

W paczce znajdziemy 16 pozycji, w tym Bearslayer, Comrades and Barons: Solitaire of Bloody 1919, Dude Stop, Flashing Lights, Gorytale, Lazy Galaxy, Lazy Galaxy: Rebel Story, Micro Town, Moustache Mountin, Plaguepunk Justice, Seacurity Breach, Spaceport Hope, Try to Fall Asleep, The Inner Darkness, There Was A Caveman oraz Winter Sleigh. Większość z nich ma pozytywne (lub nawet jeszcze wyżej klasyfikowane) oceny na Steam, choć brak wśród nich dużych tytułów i bardzo popularnych hitów. To same produkcje niezależne.







Zdaje się, że do ciekawszych można zaliczyć Stop Dude (humorystyczna gra z różnymi zagadkami i mechanikami zależnymi od etapów, gdzie trzeba działać nieszablonowo i wręcz przeszkadzać), Gorytale (krwawa retro strzelanka FPS w klimacie krainy słodyczy), MicroTown (stylizowana na starą oprawę relaksująca strategia w stylu Settlersów) czy Try To Fall Asleep (horror FPP we wczesnym dostępie o całkiem niezłej grafice jak na tytuł niezależny).



Całość dochodu z Latvian Games Charity Bundle wspomoże ogarniętą wojną Ukrainę

Cała paczka jest według jej twórców normalnie warta ponad 100 dolarów (dokładnie 114 dolarów, czyli ponad 500 złotych przy obecnym kursie), ale trzeba za nią zapłacić minimum 15,96 dolarów (nieco ponad 70 złotych). Deweloperzy odpowiedzialni za bundle zachęcają do tego, aby wpłacić nawet więcej, w końcu cel jest szczytny. Jak można przeczytać na stronie z ofertą - "Cały dochód z tego pakietu zostanie przekazany na rzecz organizacji charytatywnej "Ziedot.lv" w ramach projektu "Stand with Ukraine"." Paczka gier Latvian Games Charity Bundle jest dostępna na stronach itch.io dokładnie pod tym linkiem.



