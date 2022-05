EA stworzy grę ze świata Władcy Pierścieni, ale nie taką, jakiej byś chciał

Będzie to gra… mobilna.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth – co to takiego?

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani współpracą z The Sault Zaentz Company i Middle-earth Enterprises nad kolejną generacją mobilnych gier fabularnych.”

„Zespół jest wypełniony fanami Władcy Pierścieni i Hobbita, którzy każdego dnia łączą swoją ogromną pasję i talent, aby zapewnić graczom autentyczne wrażenia. Połączenie wysokiej jakości grafiki, animacji kinowych i stylizowanych obrazów pozwoli graczom zanurzyć się w fantasy Śródziemia, w którym zmierzą się ze swoimi ulubionymi postaciami.”

Powrót EA do Śródziemia

Electronic Arts szykuje kolejną grę z uniwersum Władcy Pierścieni. Niemniej jednak, zapowiedź tej gry mogła rozwścieczyć niektórych tak bardzo, jak swego czasu rozwścieczyła ich zapowiedź Diablo: Immortal. Nowy tytuł, którego nazwa to The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth, ma zadebiutować bowiem wyłącznie na urządzeniach mobilnych..Gra, która będzie wpisywać się w gatunek RPG, jest tworzona przez studio EA Capital Games. To samo studio opracowało wydane w 2015 roku Star Wars: Galaxy of Heroes, które odniosło spory sukces.The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth ma charakteryzować się systemami kolekcjonowania, turową rozgrywką, a także wciągającą fabułą. Ujrzymy w niej postaci zarówno z Władcy Pierścieni, jak i Hobbit i doświadczymy „kultowych historii ze świata Tolkiena, podejmując się walki z wielkim złem ze Śródziemia”. Jak można się jednak domyślić, będzie to tytuł darmowy z mikrotransakcjami.powiedział Malachi Boyle, wiceprezes ds. mobilnych gier RPG w Electronic Arts.Po raz ostatni Electronic Arts dało graczom do dyspozycji grę ze świata Władcy Pierścieni w 2009 roku. Wtedy to miała miejsce premiera produkcji Władca Pierścieni: Podbój, która została oceniona przeciętnie. Gry Śródziemie: Cień Mordoru oraz Śródziemie: Cień Wojny z 2014 i z 2017 roku zostały stworzone przez studio Monolith Productions i wydane przez Warner Bros. Interactive Entertainment.Electronic Arts spodziewa się, że pierwsze zamknięte beta testy The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth wystartują już tego lata. Zapisy do bety jeszcze nie są możliwe.Jasne, wiele osób wolałoby, aby EA popracowała nad grą AAA przeznaczoną na komputery i konsolę osadzoną w świecie Władcy Pierścieni. Na szczęście jednak już w tym roku tego typu gra ma zadebiutować, choć od innego studia i wydawcy. Mowa o The Lord of the Rings: Gollum od Daedalic Entertainment.Źródło: Electronic Arts / fot. tyt. Electronic Arts