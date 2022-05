Wpis o zapowiedzi GTA 6 pobił rekord Twittera

Użytkownicy Twittera kochają serię GTA

GTA 6 jest obecnie jedną z najbardziej wyczekiwanych gier wideo. Dopiero w lutym 2022 roku otrzymaliśmy pierwszą potwierdzoną informację na jej temat. Ta wywołała ogromne poruszenie wśród społeczności, lecz chyba nikt do tej pory tak naprawdę nie zainteresował się na jaką skalę. Cóż, właśnie to uczyniono.Twitter to dosyć istotne medium – o ile nie najważniejsze - jeśli chodzi o branżę gamingową. To właśnie tam najwięksi deweloperzy publikują znaczące wieści dotyczące swoich gier lub marek. Dosyć często platforma (od niedawna własność Elona Muska ) jest również miejscem licznych kontrowersji czy prymitywnych kłótni. Mimo wszystko zapewnia jednak przyzwoite zasięgi.Doskonale obrazują to wyniki najpopularniejszych postów zahaczających o gaming. Redakcja portalu Dexerto pokusiła się o sprawdzenie, które wpisy cieszą się największym zainteresowaniem użytkowników. Na pierwszym miejscu uplasowała się informacja (opublikowana 4 lutego 2022 roku) o trwających pracach nad nową produkcją osadzoną w uniwersum Grand Theft Auto.została polubiona ponad 601 tys. razy i podana dalej przez blisko 105 tys. osób.To pokazuje tylko jak bardzo gracze czekają na kolejną odsłonę GTA. Przez te kilka miesięcy Rockstar Games nie opublikowało żadnej innej informacji na temat „szóstki” – rok się jednak jeszcze nie skończył, więc wszystko może się zdarzyć. Ale okej, przejdźmy do kolejnego miejsca na twitterowym podium. Kto je zajął?Drugą pozycję zgarnęło PlayStation informujące (wpis opublikowany 1 czerwca 2020 roku). Post spotkał się ze skrajnym niezrozumieniem społeczności, dla której przekładanie cyfrowego wydarzenia mijało się z celem. Tweet zebrał od momentu publikacji 510 tys. polubień i 110 tys. podań dalej.Trzecie miejsce może być dla niektórych osób swego rodzaju zaskoczeniem. Mowa tu bowiem o. Wpis ten został opublikowany 22 kwietnia 2022 roku i już zgromadził 365 tys. polubień i 168 tys. podań dalej – czyli najwięcej spośród całej trójki! Ten stan rzeczy ewidentnie pokazuje jak popularne są marki Nintendo.Jeśli zaś chodzi o lidera, to. Wiadomo, że ta gra powstaje i zapewne deweloperzy szykują się do ujawnienia kilku ciekawych kwestii. Nie można jednak zapominać o niesłabnącej popularności GTA Online – wydawca raczej nie będzie chciał zbyt szybko pozbywać się kury znoszącej złote jajka.Społeczność graczy może więc tylko uzbroić się w cierpliwość i w oczekiwaniu na oficjalne wieści sprawdzać doniesienia od zaufanych informatorów. Więcej się chyba nie da zrobić.Źródło: Twitter, Dexerto