Xbox nastawiony na streaming może pojawić się jeszcze w tym roku

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce doczekamy się nowej konsoli od Microsoftu. Doniesienia na temat nadchodzącego Xboxa nie pozostawiają jakichkolwiek złudzeń – otrzymamy niewielkie urządzenie przeznaczone do zabawy w chmurze. Szczegóły nie są jednak na ten moment jeszcze do końca znane.Streaming leży w obszarze zainteresowań Microsoftu od długiego czasu. Wystarczy tu chociażby wspomnieć o dynamicznym rozwoju usługi Xbox Cloud Gaming – zwłaszcza w przeciągu ostatnich dwóch lat. Kilka dni temu otrzymaliśmy chociażby oficjalne potwierdzenie inwestycji w rynek produkcji free-to-play poprzez dodanie Fortnite’a do biblioteki . To jednak dopiero początek.Redakcja portalu VentureBeat poinformowała, że. Zostało ono porównane do Amazon Fire TV – z tą różnicą oczywiście, iż powoli na uzyskanie dostępu do znacznej części oferty Xbox Game Pass. Poza tym konsumenci mają przygotować się na opcję przeglądania innych strumieniowych platform pokroju HBO Max czy Netflixa.

Współpracujemy z globalnymi producentami telewizorów, aby umieścić Game Pass bezpośrednio w telewizorach podłączonych do internetu, więc do gry potrzebny będzie tylko kontroler. Oprócz tego opracowujemy także samodzielne urządzenia do strumieniowania, które można podłączyć do telewizora lub monitora, więc jeśli masz dobre połączenie z Internetem, możesz strumieniować swoje wrażenia z gry na konsoli Xbox.

Co jednak jest jeszcze ciekawsze, użytkownicy inteligentnych telewizorów od Samsunga mogą być na nieco lepszej pozycji. Chodzą plotki, żebez potrzeby zakupu nadchodzącego urządzenia. Na razie wieści te nie są potwierdzone, lecz jeśli premiera sprzętu ma odbyć się w przeciągu najbliższego roku, to cóż – zapewne niedługo koncern zdradzi nieco szczegółów.Serwis Polygon przy okazji przypomniał słowa przedstawicieli Microsoftu, które padły podczas targów E3 2021:Wszystko jest więc prawdopodobne i nie da się ukryć, że zapewne sporo osób ucieszyłoby się z oficjalnej przystawki do telewizora sygnowanej logo Xbox. Mowa tu bowiem nie tylko o dostępie do gier, ale przede wszystkim dedykowanym oprogramowaniu, które byłoby stabilne i przystępne dla przeciętnego konsumenta. Jeśli doniesienia się potwierdzą, to już niedługo powinniśmy doczekać się oficjalnej zapowiedzi urządzenia o nieznanej jeszcze nazwie.Źródło: Polygon