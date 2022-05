EVE Online łączy siły z Microsoft Excel. Ta gra to ewenement

To nie żart.

EVE Online x Microsoft Excel

"Kompatybilność z funkcjami programu Excel pomoże graczom obliczyć wszystko, od marży i zysków, po strategię bitewną, ułatwiając wykonywanie codziennych operacji w EVE"

"Współpraca z Microsoftem to kolejny krok w kierunku celu CCP, jakim jest uczynienie MMO bardziej dostępnym zarówno dla zwykłych, jak i doświadczonych graczy".

Pamiętam doskonale, jak z początkiem tego roku określiłem nieco prześmiewczo przeniesienie Jasia Fasoli do świata Cyberpunk 2077 mianem jednego z najambitniejszych crossoverów w historii popkultury. Sam w to nie wierzę, ale rok 2022 przyniósł kolejną niespodziankę, co najmniej na równi absurdalną. Otóż EVE Online postanowiło połączyć siły z programem Microsoft Excel. Słowo honoru.No naprawdę, nie zmyślam. Chyba najbardziej złożony MMORPG w historii doczekał się najdziwniejszej kooperacji w historii gier komputerowych. EVE Online otrzyma obsługę w programie Microsoftu, co ma umożliwić graczom łatwiejszą analizę danych płynących z rozgrywki. Arkusz kalkulacyjny pozwoli miłośnikom gry jeszcze lepiej dopracowywać swoje skomplikowane strategie.Wszystko to ogłoszono w trakcie przemówienia, kiedy to deweloper poinformował, że chce oddać w ręce graczy opcję tworzenia arkuszy kalkulacyjnych. Będzie to możliwe dzięki współpracy z firmą Microsoft, mającej na celu stworzenie oficjalnego interfejsu Excel API dla graczy EVE Online. Choć obecnie działa wyłącznie prototyp omawianego tu rozwiązania, narzędzie już teraz pozwala graczom EVE importować do programu wszelkiego rodzaju dane rynkowe i statystyki wyposażenia.Twórcy EVE Online przez około 30 minut mówili z podekscytowanie ze sceny - z wykresami i arkuszami kalkulacyjnymi w tle - jaki to rewelacyjny pomysł. Tłumaczyli, że może się to przydać przy całej masie mechanik, od wydobywania złóż po kontrolę czasu budowy statków. Powiedzielibyście, że to publiczność ziewała z nudów? A gdzie tam, fani nagrodzili to wielkim entuzjazmem i wręcz dzikim aplauzem.Cały zapis wideo z wydarzenia znajdziecie poniżej.– tłumaczy CCP w komunikacie prasowym.Interfejs API EVE Excel jest wciąż w fazie rozwoju, a więcej szczegółów na jego temat zostanie opublikowanych jeszcze w tym roku.Wieloletni fani gry na pewno są zachwyceni. Próg wejścia dla całej reszty właśnie stał się chyba jeszcze wyższy. ;)Źródło: FanFest 2022