Fortnite znów dostępny na iOS. Wszystko dzięki Xbox Cloud Gaming

Fornite od dzisiaj w bibliotece Xbox Cloud Gaming

Fortnite powrócił na urządzenia sygnowane logiem Apple – przynajmniej w pewnym sensie. Wszystko za sprawą aktualizacji biblioteki usługi Xbox Cloud Gaming, która wzbogaciła się właśnie o popularną produkcję od firmy Epic Games. Jedynym haczykiem w tym wszystkim jest rzecz jasna konieczność posiadania szybkiego połączenia internetowego.Chyba każdy pogodził się już ze sporem pomiędzy twórcami Fortnite a Apple . Firmy od dłuższego czasu toczą ze sobą spór prawny koncentrujący się na sposobie zarabiania na grach udostępnianych w wirtualnym sklepie App Store. Koncern rości sobie bowiem prawo do 30-procentowego udziału od każdego dolara wydanego zarówno na same aplikacje od innych deweloperów, jak i na zakupy w tych usługach. Jak się okazuje – znaleziono inny sposób na zabawę w battle royale na iPhone’ach.Rozwiązaniem okazuje się być usługa Xbox Cloud Gaming, która umożliwia zabawę we wiele tytułów w chmurze. Dostęp do niej można uzyskać wyłącznie poprzez subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, lecz nie uciekajcie jeszcze - za grę w Fortnite nie będziecie musieli nic płacić. Wszystko wskazuje na to, że. Powód? Rzecz jasna uczynienie, by „produkcje wideo były dostępne dla 3 miliardów graczy na całym świecie, a chmura odgrywa ważną rolę w realizacji tej misji”.Okej, aleCóż, sprawa jest banalnie prosta. Należy otworzyć przeglądarkę Chrome, przejść pod adres, zalogować się na konto Microsoft i wybrać Fortnite. Jeśli posiadacie wystarczająco szybkie połączenie internetowe, to nie powinniście mieć żadnego problemu ze skorzystaniem z usługi. Trzeba przyznać, że dosyć sprytnie rozwiązano problem z niedostępnością produkcji.