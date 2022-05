Przełom w GeForce Now, w końcu 4K na PC i Mac. Abonament RTX 3080 coraz lepszy

Odkąd Nvidia w swojej usłudze GeForce Now wprowadziła wariant abonamentu RTX 3080, chwaliła się możliwością grania w chmurze nawet z rozdzielczością 4K i 2K czy w 120 FPS. Niestety 4K było dostępne wyłącznie dla linii przystawek telewizyjnych Nvidia Shield TV, a 2K ograniczało się do aplikacji na Windowsa i Mac OS. Od dziś najwyższy już testowany przez nas pakiet GeForce Now RTX 3080 ma jeszcze więcej sensu, bo pełną rozdzielczość uzyskamy też na komputerach. Poza tym dodano nowe smartfony do obsługi 120 FPS czy kolejne gry do biblioteki zgodności usługi. Odkąd Nvidia w swojej usłudze GeForce Now wprowadziła wariant abonamentu RTX 3080, chwaliła się możliwością grania w chmurze nawet z rozdzielczością 4K i 2K czy w 120 FPS. Niestety 4K było dostępne wyłącznie dla linii przystawek telewizyjnych Nvidia Shield TV, a 2K ograniczało się do aplikacji na Windowsa i Mac OS. Od dziś najwyższy jużma jeszcze więcej sensu, bo pełną rozdzielczość uzyskamy też na komputerach. Poza tym dodano nowe smartfony do obsługi 120 FPS czy kolejne gry do biblioteki zgodności usługi.



GeForce Now RTX 3080 z ogromną zmianą, pełnię możliwości w 4K zobaczymy też na komputerach

Obecność rozdzielczości 4K na PC i Mac, to rewolucja dla usługi GeForce Now z wariantem RTX 3080. Realnie zapewne niewielu użytkowników najwyższego pakietu ma Shield TV, a teraz w zasadzie wszyscy mogą wykorzystać pełnię potencjału abonamentu RTX 3080 (no chyba, że ktoś dysponuje tylko komputerem z Linuxem czy BSD). Jak czytamy w oficjalnym komunikacie firmy - "Abonenci subskrypcji RTX 3080 mogą od teraz strumieniować swoje gry także w jakości 4K i 60 kl./s, za pośrednictwem aplikacji dla komputerów PC i Mac. Wcześniej ta funkcjonalność była dostępna tylko dla użytkowników urządzeń SHIELD TV."





W aplikacji GeForce dla Windowsa i MacOS da się już ustawić rodzielczość 4K (o ile mamy pakiet GeForce Now RTX 3080) / Foto: własne



Dostępne są dla nich też możliwości aktywacji HDR czy płynności 120 FPS, ale w drugim przypadku tylko dla maksymalnej rozdzielczości 2K. Przy wyborze 4K można ustawić co najwyżej 60 FPS i to niezależnie od gier. A przecież część mniej wymagających pozycji spokojnie oferowałaby na maszynach z serwerów Nvidii w 4K taką płynność generowania obrazu. Zapewne chodzi też o problem obłożenia łączy dla centrów danych. Warto dodać, że przy ustawieniu wszystkich suwaków "na maxa" w opcjach aplikacji GeForce Now (4K z 60 FPS lub 2K z 120 FPS i ręczne ograniczenie transferu do 75 Mb/s), można liczyć się ze zużywaniem aż 22 GB danych na godzinę.



Na pomniejszonym screenie tego nie widać, ale Wiedźmin 3 działa "na maxa" w 4K na Windowsie przez GeForce Now / Foto: własne



Jeśli macie łącze z odpowiednio dobrym pingiem i przepustowością, to aż miło uruchomić gry przy nowej najwyższej jakości. Zdążyłem już kilkanaście minut przetestować pakiet RTX 3080 w 4K i 60 FPS na Windowsie i było naprawdę bardzo przyjemnie. Zdarzały się jakieś przycięcia obrazu, ale były to nieczęste sytuacje poprzedzone komunikatem o niestabilności łącza. Zakładam, że mój dostęp 600 Mb/s z niskim pingiem wystarczy tak jak do tej pory, ale może serwery GeForce Now były chwilowo mocniej zapełnione z racji nowości funkcji lub po prostu wystąpiły losowo fluktuacje na łączach. Dość regularnie korzystam z GeForce Now i nieczęsto bywają dni z drobniejszymi problemami. Naturalnie nie sposób też nie wspomnieć o kompresji obrazu, ale mając dobry dostęp do sieci i poprawne działanie usługi, kompresja jest zauważana tylko w specyficznych miejscach w grach. W niektórych nawet wcale jej nie widać.



120 FPS zawitało do nowych smartfonów Samsunga i OnePlus, lepsza płynność także mobilnie

Kolejną nowością jest rozszerzenie listy smartfonów z obsługą 120 FPS (domyślnie na mobilnych urządzeniach można mieć tylko full HD przy 60 FPS). Od teraz można się cieszyć podwyższoną płynnością rozgrywki także na takich modelach jak Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra (dziwne, że nie Samsung Galaxy S22+, być może to tylko niedopatrzenie Nvidii), Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip3 oraz OnePlus 9 Pro. Można się tego było spodziewać, bo dodanie nowych Samsungów do wsparcia, zdawało się tylko formalnością.



Teoretycznie powinna już pojawić się opcja "120 kl./s" i "Samsung Galaxy S22 Ultra" oraz inne opisywane modele / Foto: własne



Co ciekawe próby aktywacji 120 FPS na tegorocznym wypisanym powyżej flagowcu Samsunga spełzły na niczym. W przeciwieństwie do szybko zaktualizowanej wersji na PC, aplikacja jeszcze nie pozwalała na ustawienie wyższej wartości niż 60 FPS. Załączony w niej wykaz obsługiwanych urządzeń też jeszcze nie zawierał przed chwilą wspominanych Samsungów czy OnePlusa. Zapewne już za moment odpowiednia wersja programu pojawi się w sklepie Google Play.



Do końca maja otrzymamy aż 27 nowych gier zgodnych z chmurową rozgrywką GeForce Now

Tradycyjnie dostaliśmy też paczkę kolejnych gier obsługiwanych przez GeForce Now. W tym tygodniu powinniśmy móc uruchomić takie pozycje jak: Bakery Simulator (od 3 maja w Steam), Oaken (od 3 maja w Steam), Dinosaur Fossil Hunter (od 4 maja w Steam), Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters (od 5 maja w Steam oraz Epic Games Store), Trek to Yomi (od 5 maja w Steam oraz Epic Games Store), Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (premiera 6 maja w Steam), Frozenheim (Steam), Star Wars: Battlefront II (Steam oraz Origin), Star Wars Jedi: Upadły zakon (Steam oraz Origin) i Star Wars: Squadrons (Steam oraz Origin). Jak widać jest też część zupełnych premierowych nowości.



