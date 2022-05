Transformuj Marsa i zarządzaj kolonią. Terraforming Mars za darmo w Epic Games Store

Po bardzo dziwnej humorystycznej mieszance gier, którą możecie odebrać za darmo jeszcze dziś do godziny 17:00 (Epic Games oferuje Just Die Already i Paradigm), Epic Games Store postawił na coś poważniejszego. Tym razem firma zapowiedziała wyłącznie jedną pozycję, ale całkiem popularną w pewnych kręgach. Po bardzo dziwnej humorystycznej mieszance gier, którą możecie odebrać za darmo jeszcze dziś do godziny 17:00 (), Epic Games Store postawił na coś poważniejszego. Tym razem firma zapowiedziała wyłącznie jedną pozycję, ale całkiem popularną w pewnych kręgach.



Terraforming Mars bezpłatnie na Epic Games Store - cyfrowa edycja wygodniejsza niż planszowy protoplasta

Jak można przeczytać na początku opisu z Epic Games Store (w luźnym tłumaczeniu) - "W grze Terraformacja Marsa kontrolujesz korporację o określonym profilu. Zagrywaj karty projektów, rozwijaj produkcję, umieszczaj swoje miasta i zielone obszary na mapie i ścigaj się o kamienie milowe i nagrody!" Mowa tak naprawdę o elektronicznej adaptacji lubianej i znanej gry planszowej Terraformacja Marsa. Naszymi zadaniami są rozwój kolonii i przekształcanie czerwonego globu na modłę Ziemi.







Epic Games Store będzie oferował za darmo samą podstawową edycję, choć zarówno do planszowego kartonowego pierwowzoru, jak i w edycji komputerowej, mamy kilka dodatków. Jeśli lubicie planszówki, to świetna okazja, aby mieć w wygodnej formie kolejną pozycję. Nowy fizyczny egzemplarz wiąże się z kosztem minimum 120 złotych, a komputerowa wersja sama w prosty sposób wytłumaczy zasady i będzie pamiętała o wszystkim zamiast gracza. Można się w niej bawić samemu lub w trybie multiplayer. Niestety według opisu na karcie produktu, produkcja Terraforming Mars nie jest dostępna w polskiej wersji językowej (w przeciwieństwie do planszowego protoplasty).



Odbierz nowe darmowe gry z Epic Games Store w każdy czwartek po 17:00

Tak jak zwykle, aby odebrać bezpłatne gry w Epic Games Store, trzeba wejść w sekcję z promocyjnymi darmowymi pozycjami na stronie platformy i wyszukać aktualnie oferowaną pozycję (lub po prostu wejść na kartę produktu Terraforming Mars w tym miejscu). Po zalogowaniu się należy kliknąć na przycisk z napisem "Pobierz" i dokonać kilku dodatkowych ruchów. Po wszystkim kopia gry na stałe zawita do waszego profilu Epic Games Store. Alternatywnie możecie poszukać jej w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Jeszcze do 17:00 możecie odebrać Just Die Already i Paradigm, a od tego momentu Terraforming Mars

Jeszcze do 17:00 możecie odebrać Just Die Already i Paradigm, a od tego momentu Terraforming Mars / Foto: Epic Games Store



Na odebranie Terraforming Mars macie dokładnie tydzień od czwartku 5 maja o 17:00 do czwartku 12 maja o 16:59. Po tym czasie Epic Games Store zmieni promocyjną ofertę. Już dziś wraz z rozpoczęciem rozdawania Terraforming Mars, powinniśmy tradycyjne poznać zapowiedź na kolejny tydzień w rozdawniczej akcji Epica trwającej już kilka lat bez przerw.





Źródło i foto: Epic Games Store / własne

