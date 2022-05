Nowa mobilna gra Blizzarda to Warcraft Arclight Rumble

Na czym polega?

„Warcraft Arclight Rumble to olśniewająca nowość, która podbija karczmy i tawerny w całej fantastycznej Azeroth – ten cudowny automat do gier napędzany przez szaloną magię gnomiej inżynierii pozwala największym bohaterom i najbardziej przerażającym złoczyńcom Azeroth ożyć w miniaturowych wersjach i toczyć bitwy.”

„Twórzcie armie z własnych kolekcji mini, zaczynając od przywódców, w tym tak istotnych postaci z sagi Warcraft jak wódz Wojennej Pieśni Grommasz Piekłorycz i arcymagini Jaina Proudmore, i wspomagajcie ich zwykłymi oddziałami mini i potężnymi zaklęciami. Każda misja dla jednego gracza stanowi inną strategiczną zagadkę, a do pokonania tych szalonych wyzwań konieczne jest dostosowywanie taktyki w czasie rzeczywistym.”

Zgodnie z zapowiedzią, 3 maja Blizzard zaprezentował swoją pierwszą grę mobilną ze świata Warcraft, która w przyszłości trafi na urządzenia z systemami Android i iOS. Jej nazwa to Warcraft Arclight Rumble. Przekonaj się, o co w niej chodzi i kiedy będziesz mógł w nią zagrać, a także zobacz jej zwiastun.Warcraft Arclight Rumble to strategiczna gra akcji, którą deweloperzy określili mianem „tower offence” (zamiast tower defense). Rozgrywka polega w niej na tworzeniu miniaturowych armii i posyłania ich na aleje mapy gry w celu osiągania założeń różnorodnych misji i wyzwań. Armie te będą składać się rzecz jasna z postaci znanych z serii Warcraft., informuje Blizzard.Nowa mobilna gra Bizzarda pozwoli zebrać aż 60 bohaterów z całego uniwersum Warcraft, w postaci pięknie wyrzeźbionych planszowych miniaturek. Produkcja ma oferować kampanię dla jednego gracza obejmującą ponad 70 misji, a na dodatek możliwość współpracy ze znajomymi, realizowania wypraw do podziemi i rajdów oraz rozgrywkę PvP. Możliwe będzie też dołączanie do gildii.Postaci w Warcraft Arclight Rumble podzielono na kilka frakcji – Przymierze, Hordę, armię Czarnej Góry, Nieumarłych oraz Bestie. Każda posiada nieco odmienne cechy. Wykonywanie w grze misji pozwoli rozwijać armię z pomocą zdobywanych monet. Monety te będzie można wykorzystywać do kupowania postaci, talentów, doświadczenia i ksiąg.W tej chwili nie wiadomo, kiedy Warcraft Arclight Rumble zadebiutuje. Wkrótce wystartują jednak zamknięte beta testy gry. W przypadku urządzeń z Androidem do testów można już się rejestrować. Rejestracji dokonasz w sklepie Google Play , czytamy na stronie Blizzarda.Na jakim modelu płatności Warcraft Arclight Rumble będzie bazować? Zapewne będzie to darmowa gra z mikrotransakcjami, jednakże jeszcze musimy poczekać na oficjalne wieści w tej sprawie.Źródło: Blizzard, fot. tyt. Blizzard