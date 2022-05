Spotify otwiera własny świat w Roblox. Wygląda świetnie

Spotify Island zadebiutował w Roblox

Źródło: Spotify

Z głównej wyspy Spotify gracze będą mogli przenosić się na wyspy tematyczne, które będą ożywać przez cały rok. Miejsca te będą wypełnione ekskluzywną zawartością, interakcjami z artystami i tematycznymi mini-zadaniami, które są przeznaczone zarówno dla superfanów, jak i ciekawskich odkrywców. A to dopiero początek, jeśli chodzi o sposoby, w jakie użytkownicy mogą doświadczyć Spotify Island na Roblox. Pierwszym tematycznym doświadczeniem, którego fani mogą się spodziewać na Wyspie Spotify, jest K-Park, hołd dla wszystkiego, co związane z K-Popem. K-Park, który pojawi się późną wiosną tego roku, da fanom możliwość interakcji z artystami Stray Kids i SUNMI.

Spotify Island to zupełnie nowy świat powstały na platformie Roblox. Odpowiada za niego rzecz jasna popularna platforma streamingowa – warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z pierwszym tego typu przedsięwzięciem. Gracze mogą odwiedzić wyspę, by wykonywać zadania, zbierać unikatowe przedmioty i spotykać swoich ulubionych artystów. Roblox to niezwykle popularna usługa, gdzie można odnaleźć miliony gier stworzonych przez kreatywnych użytkowników. Niektóre projekty robią naprawdę ogromne wrażenie i zawierają w sobie mnóstwo interesującej zawartości. Nieczęsto jednak dochodzi do sytuacji, by własny świat tworzyła… platforma streamingowa. Cóż, właśnie jesteśmy świadkami debiutu takiego przedsięwzięcia.Mowa tu o Spotify Island , czyli wirtualnym miejscu nastawionym na – rzecz jasna – muzykę. Każda chętna osoba może pojawić się na wyspie i ją do woli eksplorować. Dla wszystkich graczy przygotowano mnóstwo interaktywnych zadań, za których wykonanie odblokowywane są ekskluzywne materiały w postaci ubrań itd. Nie zabraknie również popularnych artystów i muzyki przez nich stworzonej.Użytkownicy otrzymają także. Do tego posłużą wirtualne stacje beatmakerów, które będą obsługiwane przez usługę Soundtrap. Natknąć się też będzie można na easter eggi, lecz oczywiście zostaną one odpowiednio ukryte. Cała wyspa najeżona rzecz jasna będzie kształtami, kolorami i ikonami charakterystycznymi dla platformy Spotify.Pojawią się więc– ich odpowiednią liczbę będzie można wymienić na unikalne gadżety. To oczywiście nie wszystko, Spotify musi utrzymać w jakiś sposób aktywną bazę internautów. Tutaj na scenę wchodzą wyspy tematyczne, które zostały opisane na oficjalnym blogu w następujący sposób:To niewątpliwie świetna wiadomość dla osób preferujących np.. Dzięki tego typu wydarzeniom każdy znajdzie coś dla siebie – mamy jednak nadzieję, że Spotify będzie aktywnie i mądrze rozwijał to swoje „metaverse”. Spotify Island jest już dostępne i dostęp do świata można uzyskać z platformy Roblox.Źródło: Spotify