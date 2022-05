Steam Deck się rozwija. Konsola wspiera już tysiące gier

Liczba gier zweryfikowanych na Steam Decka wciąż rośnie

Źródło: Boiling Steam

Steam Deck obsługuje już obecnie grubo ponad tysiąc gier, co jest znaczącą poprawą od momentu debiutu urządzenia. Dostęp do niego wciąż ma względnie niewielkie grono konsumentów – niewykluczone więc, że za kilkanaście miesięcy będziemy mogli mówić o sprzęcie z naprawdę ogromną biblioteką zweryfikowanych produkcji.Od momentu premiery Steam Decka minęły już ponad dwa miesiące. Oczywiście nie każdy ma możliwość zagrania na konsoli – ten przywilej należy się wyłącznie tym osobom, które zdecydowały się na złożenie zamówienia na długo przed jej debiutem. Valve oraz deweloperzy sukcesywnie jednak pracują nad rozszerzaniem listy tytułów, które bezproblemowo działają na mobilnym urządzeniu.Warto cofnąć się pamięcią w przeszłość, a konkretniej do 25 lutego 2022 roku. Wtedy też rozpoczęła się wysyłka pierwszej partii konsol od Valve. Biblioteka zweryfikowanych gier liczyła wtedy dokładnie 399 pozycji, co niekoniecznie było uznawane za jakiś wysoki poziom. Drugie tyle miało status „grywalnych”, lecz tutaj nie możemy mówić o pełnym i satysfakcjonującym doświadczeniu mobilnym.Minęło trochę czasu i sytuacja uległa drastycznej zmianie. W momencie pisania tego artykułu. Nie da się ukryć, że mówimy o znacznym postępie – nawet jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że proces sprawdzania nowych produkcji nieco zwolnił od kwietnia.Warto tu przy okazji zaznaczyć, iż nie każdy użytkownik ma dostęp do Steam Decka. Znaczna część osób musi poczekać nawet do przyszłego roku – wtedy liczba idealnie działających gier zapewne będzie kilka razy wyższa niż ma to miejsce na chwilę obecną. Oczywiście trudno tu mówić jeszcze o ogromnym sukcesie Steam Decka.O konsoli na ten moment nie słyszy się zbyt wiele, lecz Valve cały czas usprawnia jej funkcjonowanie. Nie tak dawno dosyć głośno było chociażby o implementacji lepszej stacji dokowania . Pozostaje więc mieć nadzieję, że w przyszłości Steam Deck będzie dostępny „od ręki” – na razie możemy jednak tylko o tym pomarzyć.Źródło: Boiling Steam