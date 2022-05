Square Enix pozbywa się Tomb Raidera i Deus Exa. Marki trafią w ręce Embracer Group

Tomb Raider i Deus Ex w rękach Embracer Group

SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. enters into an agreement with Embracer Group for the acquisition of Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal, and IP.



Press Release: https://t.co/ooOYacp4PW pic.twitter.com/2PmQE967gk — Square Enix (@SquareEnix) May 2, 2022

Crystal Dynamics, Eidos-Montréal oraz Square Enix Montréal – te trzy studia deweloperskie trafiły właśnie w ręce korporacji Embracer Group. Tym samym dotychczasowy wydawca Square Enix stracił prawa do kilkudziesięciu IP, między innymi do Tomb Raidera czy Deus Exa.W przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy doczekaliśmy się naprawdę licznych i znaczących roszad na rynku gamingowym. Warto tu chociażby wspomnieć o zakupie Activision Blizzard przez Microsoft czy Bungie przez Sony . Teraz doczekaliśmy się kolejnej transakcji opiewającej na kilkaset milionów dolarów i mogącej wywołać niemałe zamieszanie.to przedsiębiorstwo, którego podmiotami zależnymi są chociażby THQ Nordic, Asmodee, Gearbox Software czy Saber Interactive. Do tego grona już niedługo zawita także, a także– firmy do tej pory należące do Square Enix. Tym samym wydawca zyska prawa do produkcji i dystrybucji ponad 50 IP – wow!Mowa tu przede wszystkim oczy. Zapowiedziano już przywrócenie do życia starszych i lekko zakurzonych marek, więc część graczy może zacząć już zacierać ręce. Embracer Group z pewnością wykorzysta potencjał niektórych produkcji, o których przez ostatnie kilka/kilkanaście lat było bardzo cicho. Sama transakcja opiewa z kolei na ponad 300 milionów dolarów.