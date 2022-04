Dwie zwariowane gry za darmo w Epic Games. Jedna z nich ma odniesienia do Polski

Tym razem Epic Games Store przyszykował dla nas wyjątkowo niecodzienną mieszankę gier za darmo. Możemy odebrać dwie pozycje łączące w sobie nietypowy humor, surrealizm i groteskę. Co ciekawe jedna z produkcji nawiązuje nawet do klimatów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski.



Zwariowany sandbox Just Die Already od twórców Giat Simulator

Trochę jak Goat Simulator, ale w roli kozy z tej gry, mamy wkurzonych emerytów. Jak można przeczytać na karcie produktu - "Just Die Already to gra z rozgrywką typu „piaskownica”, w której starsi ludzie sieją spustoszenie, stworzona przez twórców Goat Simulator. Jesteś starszą osobą na emeryturze w niedalekiej przyszłości, w której ludzie nie mają już dzieci. Nie ma nikogo, kto opłaciłby emeryturę, a wszystko przez tych niewdzięcznych milenialsów, którzy wolą grać w gry komputerowe zamiast pracować. Ponieważ nikt nie łoży na Twoje utrzymanie, musisz - tak jak inni starsi ludzie na tym świecie - przeżyć na własną rękę, bo nie masz innego wyboru."





"Co gorsza, właśnie wyrzucono Cię z domu spokojnej starości, więc teraz jedyne, co Ci pozostaje, to podjąć niebezpieczne wyzwania i eksplorować świat, żeby dostać kupony emerytalne kwalifikujące Cię do bezpłatnej opieki. Darmowe popremierowe tryby PVP - już dostępne. Najwyższy czas, żeby boomerzy dostali to, na co sobie zasłużyli - walkę na śmierć i życie! Stań w szranki z innymi dziadygami dzięki darmowej aktualizacji z trybem PVP." Poniżej i powyżej możecie znaleźć dwa dodatkowe trailery parodiujące Death Stranding i Cyberpunka 2077.







Surrealistyczny świat Paradig inspirowany Europą Środkową i Wschodnią, w tym Polską

Gra przygodowa point'n'click w surrealistycznym i zwariowanym świecie pełnym humoru i parodii. Przygotowana przez Australijczyka polskiego pochodzenia Jacoba Janerkę. Jak czytamy na Epic Games Store (w luźnym tłumaczeniu) - "Paradigm to surrealistyczna gra przygodowa, której akcja rozgrywa się w dziwnym, postapokaliptycznym wschodnioeuropejskim kraju Krusz."





"Wciel się w postać przystojnego mutanta, Paradigma, którego przeszłość powraca w postaci genetycznie zmodyfikowanego leniwca wymiotującego cukierkami. Nieszczęśliwe życie Paradigma zaczyna się w firmie D*** genetics, która sprzedaje cudowne dzieci bogatym i wpływowym ludziom, którzy nie chcą pozostawić spadku swoim marnym wymówkom biologicznych dzieci."



Odbierz bezpłatnie Just Die Already i Paradigm po 17:00, a do tej pory Amnesia: Rebirth i Riverbond

Tradycyjnie nowe darmowe gry z Epic Games Store możecie odebrać od godziny 17:00 w każdy czwartek wchodząc na ich karty produktu (tutaj znajdziecie linki do Just Die Already i Paradig). Po zalogowaniu się klikacie w przycisk z napisem "Pobierz" i po kilku dodatkowych ruchach, gry będą na stałe dopisane do waszych profili Epic Games Store. Alternatywnie możecie odszukać je w dziale sklepu lauchnera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy).





Jeszcze do godziny 17:00 możecie odebrać najnowszą część Amnesii i Riverbond / Foto: własne - Epic Games Store



Macie na to czas do kolejnego czwartku, a dokładnie do 5 maja do godziny 17:00. Od tego momentu promocja zmieni się i Epic Games Store zaoferuje kolejne darmowe pozycje. Konkretne tytuły będą ogłoszone po godzinie 17:00, kiedy rozpocznie się już rozdawanie Just Die Already i Paradig. To tej pory możecie jeszcze zaopatrzyć się za darmo w horror Amnesia: Rebirth i Riverbond.



Macie na to czas do kolejnego czwartku, a dokładnie. Od tego momentu promocja zmieni się i Epic Games Store zaoferuje kolejne darmowe pozycje. Konkretne tytuły będą ogłoszone po godzinie 17:00, kiedy rozpocznie się już rozdawanie Just Die Already i Paradig. To tej pory możecie jeszcze zaopatrzyć się za darmo w horror

