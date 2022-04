Starsze gry Bethesdy do odebrania za darmo na Steam

Bethesda udostępniła swoje starsze gry na Steamie

Źródło: wł.

Bethesda udostępniła właśnie trzy klasyczne gry zupełnie za darmo – wszystko z okazji zamknięcia swojego launchera i migracji na platformę Steam. Jeśli więc jesteście fanami pierwszych odsłon serii The Elder Scrolls lub chcecie skosztować klasycznego Wolfensteina w wydaniu wieloosobowym, to z pewnością będziecie zadowoleni.Niedawno ogłoszono likwidację launchera Bethesda.net – przestanie on działać już 11 maja. Od kilku dni jednak działa opcja przeniesienia wszystkich posiadanych gier, dodatków czy wirtualnych portfeli na platformę Steam . Co więcej, osoby decydujące się na transfer mogą liczyć na mnóstwo bonusów do chociażby Fallouta 76. To jednak nie wszystko, co przygotował dla użytkowników przejęty niedawno przez Microsoft producent.Deweloperzy wpadli na świetny pomysł polegający na… udostępnieniu trzech kultowych produkcji zupełnie za darmo. Już teraz do swojego konta Steam przypisać można m.in. The Elder Scrolls: Arena oraz The Elder Scrolls II: Daggerfall . Mowa więc o pierwszych częściach niezwykle popularnego cyklu gier RPG, który niejako zrewolucjonizował ten gatunek. Do tej pory tytuły te były dostępne bezpłatnie za pośrednictwem Bethesda.net oraz GOG.com. Teraz tego przywileju dostąpili użytkownicy Steama.Jeśli chodzi o trzecią produkcję, to jest nią Wolfenstein: Enemy Territory – drużynowa, wieloosobowa strzelanka wydana w 2003 roku, która pierwotnie stanowiła rozszerzenie do kultowego FPP. Zapewne przeniesienie tytułu na Steama przyczyni się do wzrostu jego popularności, lecz to pokaże wyłącznie czas.Bethesda nie podarowała jednak bezpłatnie dodatków do pierwszych odsłon The Elder Scrolls. Jeśli jednak już mówimy o tej serii, to warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni można zupełnie za darmo odebrać The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition Deluxe (na platformę GOG.com) w ramach kwietniowej oferty Amazon Prime Gaming.Źródło: Steam