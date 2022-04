PS Plus na maj. Ucieszą się przede wszystkim fani piłki nożnej

Poznaliśmy majową ofertę PS Plus

FIFA 22

Tribes of Midgard

Curse of the Dead Gods

Sony poinformowało właśnie o grach, które w maju trafią do rąk subskrybentów usługi PlayStation Plus. Będą mogli oni odebrać trzy produkcje: FIFA 2022 (wraz z DLC Pro Starter’s Pack i Icon Superstar Loans), Tribes of Midgard oraz Curse of the Dead Gods. Wygląda więc na to, że szykuje się naprawdę przyzwoity miesiąc.Ostatnio sporo dzieje się w kontekście PlayStation Plus – usługa bowiem już 22 czerwca przejdzie dosyć pokaźną transformację. Pojawią się trzy plany abonamentowe różniące się przede wszystkim ceną oraz oferowanymi benefitami. Co ciekawe, w Polsce doczekamy się nareszcie opcji streamingu gier, która była do tej pory dostępna wyłącznie w PlayStation Now. Teraz jednak warto zająć się bardziej przyziemną kwestią.Mowa oczywiście o grach, które już od 3 maja będą mogli pobrać osoby opłacające abonament PlayStation Plus. Sony postanowiło tym razem zadbać o fanów piłki nożnej, bowiem do biblioteki przypiszą oniwraz z pakietem FUT obejmującym 11 nowych zawodników oraz DLC Icon Superstar Loans. Ciekawymi dodatkami są też produkcje, a także. Oferta będzie dostępna do 6 czerwca 2022 roku.Poniżej znajdziecie opis wszystkich trzech gier:- Tej serii nie trzeba nikomu przedstawiać, a do oferty PlayStation Plus trafia jej najnowsza odsłona, która jeszcze bardziej przybliży emocje znane z prawdziwych boisk. Usprawnione elementy rozgrywki pozwalają na lepsze niż do tej pory oddanie realizmu, zachowania piłki czy przyspieszenia piłkarzy. Każdy może zbudować swój klub od zera, zdecydować o najlepszej taktyce, a także dobrać najlepszych zawodników, tak aby zdobyć jak najwięcej trofeów.- To gra kooperacyjna osadzona w świecie nordyckiej mitologii. Rozgrywka jest unikalnym połączeniem takich gatunków jak gry akcji, survival, czy roguelite. Zadaniem każdego gracza będzie odpieranie ataków śmiercionośnych duchów i gigantycznych bestii, które każdej nocy zagrażają zniszczeniem nasiona świętego drzewa Yggdrasil.- roguelike, w którym gracz główny bohater przemierza najeżony pułapkami i pełny potworów labirynt przeklętej świątyni. Głównym zadaniem będzie poszukiwanie skarbów i wiecznego życia. Czas na podróż w głębię labiryntu i starcia z kolejnymi falami potworów. Każdy z graczy będzie mógł się wspomóc szerokim arsenałem mieczy, włóczni, łuków i broni palnej oraz mechaniką światła i ciemności.Warto pamiętać, że jeszcze przez kilka dni można przypisać do swojej biblioteki tytuły z kwietniowej oferty . Mowa tu o Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oraz Slay the Spire.Źródło: Sony