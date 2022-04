Migracja już działa. Przenieś wszystkie swoje gry z launchera Bethesda net na Steam

To już ostatnie dni launchera Bethesda net. Wydawca przejęty przez Microsoft kasuje swoją platformę gier PC, która przestanie działać 11 maja. Jednak nie zostawia swoich użytkowników na lodzie. Aby dalej cieszyć się z zabawy, należy przenieść swoją bibliotekę na popularny i launcher Steam. Mechanizm migracji zaczął już działać kilka godzin temu.

Po zalogowaniu się na stronie Bethesdy i wejściu w migrację, pojawi się właśnie taki ekran w trakcie procesu / Foto: własne

Grasz w Fallouta 76? Po migracji konta na Steam otrzymasz specjalne prezenty od Bethesdy

Jeśli chcemy mieć te same zapisy gry, to sprawa w części przypadków będzie nieco bardziej czasochłonna, choć wciąż nie tak mocno skomplikowana. Dla niektórych tytułów nie potrzebujemy nawet kiwnąć palcem. Np. pliki użytkownika w Falloucie 76 zapisywane są na firmowych serwerach, a chociażby Doom 3 BFG, Fallout New Vegas i kilka innych gier mają dokładnie te same lokalne foldery saveów dla wersji z Bethesda net i Steam. Czasem jednak trzeba ręcznie przenieść jakieś foldery czy pojedyncze pliki, co można sprawdzić na stronach(treść dostępna jest w języku angielskim).Warto dodać dla przypomnienia, że migrując gry do Steam maksymalnie do 11 kwietnia, otrzymamy(o ile jesteśmy w posiadaniu tej gry). Tego samego dnia launcher Bethesda net finalnie przestanie już być wspierany i nie będzie umożliwiał logowania, ale jeszcze przez długi czas będzie aktywne narzędzie do przeprowadzania przenosin na Steam. Jeśli zdecydujecie się już teraz na zamianę Bethesdy net na Steam, to nie będziecie mogli używać poprzedniego launchera nawet przed 11 maja. Wszystkie aktywności na waszym koncie będą dostępne już tylko poprzez Steam.