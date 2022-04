Amazon Prime Gaming na maj. Przeciek ujawnił kolejną porcję gier, w tym horror akcji SF

Tradycyjnie jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem samego Amazona, w sieci można znaleźć przecieki dotyczące gier, które będzie można odebrać w kolejnym miesiącu w ramach usługi Amazon Prime Gaming. To tytuły oferowane za darmo dla wszystkich abonentów Amazon Prime. Warto zaznaczyć, że pakiet Prime wciąż dostępny jest w Polsce w świetnej promocji. Zapłacimy za niego 49 złotych na rok (a właściwie na 13 miesięcy, bo pierwszy jest gratis) lub 10,99 złotych na miesiąc. W ramach usługi otrzymamy poza Amazon Prime Gaming także dostęp do serwisu wideo Amazon Prime Video czy darmowe dostawy dla oznaczonych produktów w sklepie Amazon.



Dead Space 2, The Curse of Monkey Island i inne gry w maju za darmo dla posiadaczy Amazon Prime Gaming

Jeden z użytkowników serwisu mydealz ujawnił już prawdopodobne pozycje, które ukażą się w majowym rzucie w ramach Amazon Prime Gaming. Standardowo na potwierdzenie otrzymaliśmy też pasek grafiki z okładkami 5 gier. Największym tytułem będzie zapewne kosmiczny horror SF (gra akcji TPP) w postaci Dead Space 2. Dostaniemy też przygodówkę z klasycznej serii, czyli The Curse of Monkey Island (w poprzednich miesiącach Amazon oferował inne części z cyklu). Z mniej znanych produkcji można powiedzieć o Cat Quest - humorystycznym RPG z kotem w roli głównej, platformowej przygodówce Out of Line z ręcznie rysowaną grafiką i platformowej grze 3D pod tytułem Mail Mole.





Prawdopodobna grafika ilustrująca listę gier w ramach Amazon Prime Gaming na maj 2022 roku / Foto: mydealz



Opisywane gry zapewne będzie można odebrać w ramach Amazon Prime Gaming już od początku maja. Mogą być rozdysponowane pomiędzy kopie dla takich platform jak Origin (najpewniej tak będzie w przypadku Dead Space 2), GOG, Epic Games Store czy wewnętrznego launchera Amazona. Obecnie jeszcze przez 5 dni możemy zgarnąć The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, House of 1000 Doors: Family Secrets, Galaxy of Pen and Paper, Nanotale - Typing Chronicles, Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge, Guild of Ascension oraz Turnip Boy Commits Tax Evasion.





