Poznaliśmy polską cenę nowego PS Plus

Ile zapłacimy za nowe PS Plus?

PlayStation Plus Essential – najbardziej podstawowa wersja usług oferująca dostęp do wieloosobowej gry online, możliwości pobrania co miesiąc dwóch gier na PS4 i jednej gry na PS5, wyjątkowych zniżek i „innych atrakcji”. Cena: 1 miesiąc – 37 złotych, 3 miesiące – 100 złotych, 12 miesięcy – 240 złotych.

PlayStation Plus Extra – wszystkie zalety pakietu Essential oraz opcja zabawy w setki tytułów do pobrania na PS4 i PS5. Lista dostępnych gier niestety nie została jeszcze opublikowana. Cena: 1 miesiąc – 58 złotych, 3 miesiące – 165 złotych, 12 miesięcy – 400 złotych.

PlayStation Plus Premium – wszystkie zalety pozostałych planów, a dodatkowo dostęp do ograniczonych czasowo wersji próbnych gier, klasycznych gier PlayStation z katalogu klasyki i transmisji strumieniowej w chmurze. Cena: 1 miesiąc – 70 złotych, 3 miesiące – 200 złotych, 12 miesięcy – 480 złotych.

PlayStation Plus zmieni się 22 czerwca i połączy się z PlayStation Now. Nowe PlayStation Plus obejmuje trzy plany subskrypcyjne do wyboru, z wieloma korzyściami i bibliotekami gier zawierającymi setki najnowszych i klasycznych gier. Płać na bieżąco co miesiąc, co kwartał, aby uzyskać dodatkowe oszczędności, albo kup roczną subskrypcję, która jest najbardziej opłacalna.

Sony postanowiło udostępnić kolejne informacje dotyczące odświeżonej wersji abonamentu PlayStation Plus. Po raz pierwszy doczekaliśmy się publikacji w języku polskim – nie mogło więc zabraknąć również podania kwot w złotówkach, które będą musieli zapłacić chętni użytkownicy. Jak to się mówi, tanio już było. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.Pod koniec marca dowiedzieliśmy się, że już wkrótce przeprojektowaniu ulegnie model subskrypcyjny usługi PlayStation Plus . Wtedy też poznaliśmy nadchodzące trzy warianty cenowe różniące się oferowanymi benefitami. Zaledwie kilka dni temu udostępniona została z kolei konkretna data debiutu abonamentu na konkretnych rynkach. W Polsce doczekamy się startu już 22 czerwca . Fani marki PlayStation mogą więc zacząć zacierać ręce.Teraz natomiast pojawiła się strona internetowa w języku polskim, gdzie umieszczono wszystkie najważniejsze informacje na temat odświeżonej subskrypcji. Czego więc mogą spodziewać się gracze? Cóż, przede wszystkim możliwości wyboru pomiędzy PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Ile to wszystko będzie kosztować?Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Nie da się ukryć, że zapewne wiele osób ucieszy się z dostępności streamingu na terenie naszego kraju. Przez dłuższy czas nie było wiadomo bowiem czy Sony zdecyduje się na rozszerzenie tej funkcjonalności o inne kraje. Teraz pozostaje więc czekać tylko do 22 czerwca. Planujecie przesiąść się na droższy abonament?A propos abonamentów – koniecznie zerknijcie na artykuł Aleksandra , który traktuje właśnie o coraz popularniejszych praktykach „zmuszania” konsumentów do płacenia różnego rodzaju subskrypcji.Źródło: Sony