Ubisoft zamknął serwery ponad 90 gier

Ubisoft opublikował listę gier, których serwery zostały wyłączone

Ubisoft opublikował właśnie listę gier, których serwery zostały lub wkrótce zostaną wyłączone. Liczy sobie ona ponad dziewięćdziesiąt pozycji i z pewnością u niejednego użytkownika wywoła uczucie smutku albo nostalgii. Funkcji sieciowych brakuje już bowiem w naprawdę kultowych produkcjach, przy których wiele osób spędziło setki, a nawet tysiące godzin.\Nic nie może wiecznie trwać i jeśli jesteście graczami online, to zapewne niejednokrotnie się o tym przekonaliście. Jeśli dana produkcja nie ma wystarczającej liczby aktywnych internautów, to prędzej czy później wydawcy przestaje się opłacać jej wspieranie oraz dalszy rozwój. Zawsze są to przykre sytuacje – zwłaszcza jeśli dana pozycja pozornie radzi sobie całkiem nieźle.Rzadko jednak mamy do czynienia z sytuacją, gdzie możemy podejrzeć spis gier „zamkniętych” przez daną firmę. Cóż, takie statystyki zostały właśnie udostępnione przez Ubisoft – w przeciągu kilku ostatnich lat wyłączono funkcje sieciowe dokładnie 91 produkcji.