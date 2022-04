Diablo Immortal jednak na PC! Data premiery ujawniona

Takich wieści nikt się nie spodziewał.



Podczas dzisiejszej prezentacji Blizzard ujawnił datę premiery zapowiedzianej kilka lat temu gry Diablo Immortal. To jednak nie wszystko. Okazało się bowiem, że gra zadebiutuje nie tylko na urządzeniach z systemami Android i iOS, ale również na… komputerach osobistych.



Datą premiery Diablo Immortal oraz kilkoma nowymi informacjami o produkcji Blizzarda w trakcie krótkiej prezentacji podzielili się osobiście Wyatt Cheng – reżyser gry, a także Adam Fletcher – starszy menedżer ds. rozwoju społeczności. Prezentacji tej towarzyszył krótki zwiastun zawierający fragmenty nagrań z rozgrywki.



Diablo Immortal jednak na PC

Największą niespodzianką prezentacji było ogłoszenie o tym, że w Diablo Immortal zagramy nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale również na PC. Ten fakt powinien zadowolić wiele osób, a zwłaszcza te, które nie zawsze mają dostęp do komputera, ale gdy już go mają, to wolą grać na nim. Poza tym, gra ma wspierać rozgrywkę międzyplatformową (ang. crossplay) oraz cross-progresję.







Jakie formy sterowania Diablo Immortal będzie obsługiwać na PC? Dla przypomnienia, na urządzeniach mobilnych gra jest obsługiwana za pośrednictwem ekranu dotykowego, ale oferuje również wsparcie dla kontrolerów. Także na komputerach osobistych Diablo Immortal ma oferować wsparcie dla kontrolerów. A co z myszą i klawiaturą? Gra otrzyma wsparcie i dla tego sprzętu.



„Diablo Immortal na PC to eksperyment Blizzarda. Pierwotnie nie planowaliśmy wydania tej gry na komputerach, ale gdy tylko pojawiła się taka możliwość, wiedzieliśmy, że musimy poświęcić czas, by to zrobić. Wieloletni fani serii zauważą, że rezultat jest nieco inny niż w przypadku innych gier Diablo na PC, ale nie możemy się już doczekać zabijania demonów w Immortal myszką i mamy nadzieję, że wy też czekacie na to z niecierpliwością. Rozumiemy, że wielu z was to pecetowi weterani i chcemy uzbroić was w znajome narzędzia podczas podróży przez Sanktuarium.” , informuje Blizzard.



Premiera Diablo Immortal

Diablo Immortal zadebiutuje 2 czerwca na urządzeniach z iOS i Androidem. Tego samego dnia na PC wystartują otwarte beta testy gry.







Rzecz jasna, w Diablo Immortal ponownie przeniesiemy się do świata Sanktuarium, wcielając się w Barbarzyńców, Krzyżowców, Łowców Demonów, Mnichów, Nekromantów lub Czarowników. W tej fabularnej grze akcji będącej jednocześnie MMO poznamy zupełnie nową historię, łączącą wydarzenia z Diablo II i Diablo III.



„Archanioł Tyrael uznawany jest za zmarłego, a rodzaj ludzki musi stawić czoła skutkom jego czynów. Zepsucie wsącza się w ziemię z odłamków splugawionego Kamienia Świata, który ciągle kryje wielką moc. Słudzy Diablo pragną posiąść moc kamienia i wykorzystać ją, by umożliwić powrót Władcy Grozy.” , czytamy na stronie Blizzarda.



Warto przypomnieć, że pierwsza zapowiedź Diablo Immortal została przyjęta przez graczy delikatnie mówiąc niezbyt ciepło. Teraz jednak, gdy już wiemy że trwają pracę nad Diablo IV, o tytule mówi się w zupełnie innym tonie. Widać zresztą, że nie będzie to reskin żadnej chińskiej gierki, a pełnoprawna, rozbudowana produkcja. Diablo Immortal ponadto jest bardzo pozytywnie oceniane przez osoby, które miały okazję wypróbować grę na swoich smartfonach podczas beta testów. Można się zatem spodziewać, że ta będzie kolejnym sukcesem Blizzarda.



Źródło: Blizzard, fot. tyt. Blizzard