Netflix z 50 grami do końca 2022 roku. Gigant ma ambitne plany

Netflix inwestuje w gry. Pojawi się ich kilkadziesiąt

Netflix nie planuje wstrzymywać swoich gamingowych inwestycji. Okazuje się, że do końca bieżącego roku na platformie pojawi się w sumie pięćdziesiąt produkcji. Na razie jednak nie przekazano jakichkolwiek informacji na temat konkretnych tytułów lub planów powstania gier na inne platformy niż te mobilne.Ostatnio mamy do czynienia z niezbyt przyjemnymi informacjami jeśli chodzi o Netflixa. Zaczęło się od wyników finansowych niekoniecznie napawających optymizmem, potem sieć obiegła wieść o cięciach działu animacji i produkcji dla najmłodszych. Wczoraj z kolei dowiedzieliśmy się o liście tytułów , które znikną z biblioteki usługi już w najbliższym miesiącu. Co więc planuje uczynić z tym fantem streamingowy gigant?Od połowy ubiegłego roku można zauważyć jego zainteresowanie branżą gamingową. Mobilna aplikacja Netflixa oferuje obecnie możliwość zabawy w kilkanaście gier bez dodatkowych opłat (Polska była pierwszym krajem z dostępem do tej funkcjonalności). Doczekaliśmy się też przejęcia dwóch istotnych studiów deweloperskich – Next Games oraz Boss Fight Entertainment. Teraz redakcja portalu The Washington Post informuje, że to dopiero początek inwestycji.Do końca bieżącego roku lista gier dostępnych na Netflixie ma liczyć około. Taka strategia ma być jednym z planów firmy na przyciągnięcie użytkowników, którzy w ostatnich miesiącach częściej odchodzą niż przychodzą. Wyjście poza segment streamingu wideo ma więc pomóc w utrzymaniu dobrej koniunktury.Zresztą – niedawno ogłoszono(fani imprezowych karcianek zapewne kojarzą ten tytuł) oraz równolegle jej animowaną adaptację! Poza tym spodziewać możemy się produkcji opartych o najpopularniejsze marki Netflixa – Squid Game czy Stranger Things.Zapewne nie skończy się też na produkcjach mobilnych.czy konsole. Szczegółów jednak na ten moment brak. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że wkrótce usłyszymy o zapowiadanych projektach korporacji.Źródło: The Washington Post