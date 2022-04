Quake otrzymał ważną aktualizację po 26 latach

Zaskoczenie.

Bethesda wydaje aktualizację dla Quake'a

Kod źródłowy QuakeC udostępniony

W branży gier komputerowych niezmiernie rzadko wydaje się aktualizacje dla gier kilkuletnich, o ile nie są to wciąż prężnie działające projekty MMO. Są od tego oczywiście pewne odstępstwa, z których słynie chociażby Blizzard, ochoczo udostępniający poprawki dla tytułów liczących sobie grubo ponad dekadę. Do wąskiego grona firm dbających o wiernych graczy można zaliczyć teraz także cieszącą się umiarkowaną estymą miłośników wirtualnej rozgrywki Bethesdę.Odkąd w zeszłym roku Bethesda ponownie wydała słynną strzelankę Quake, dzieło firmy id Software z 1996 roku, gra cyklicznie otrzymuje nowe funkcje i poziomy. Najnowsza łatka ma za zadanie ułatwić zabawę użytkownikom niedosłyszącym i niedowidzącym, jednocześnie dodając jeszcze więcej treści.Nowa łatka do oryginalnego Quake'a dodaje przede wszystkim opcjonalne ustawienia, czyniące tekst czytelniejszym, a także wprowadza funkcje zamiany głosu na tekst. Gracze mogą dostosować czcionkę, kontrast, czas pozostawania tekstu na ekranie i liczbę wyświetlanych wierszy. Gra może odczytywać na głos zawartość czatu za pomocą syntetycznego głosu i transkrybować czat głosowy. Nowy suwak "błyskania" ekranu powinien z kolei sprawić, że Quake będzie bezpieczniejszy dla graczy podatnych na migające światła.Warto wspomnieć, że zainstalowanie aktualizacji Quake domyślnie włącza wszystkie funkcje ułatwień dostępu.Oprócz funkcji ułatwień dostępu, aktualizacja zawiera zmiany w trybie wieloosobowym oraz trybie hordy MachineGames dodanym w grudniu. Tryb Hordy otrzymał trzy nowe mapy i zbalansowane ustawienia trudności. Poziomy z oryginalnej kampanii obsługują teraz boty w wieloosobowym trybie deathmatch, a ich zachowanie zostało poprawione.Bethesda udostępniła przy okazji kod źródłowy QuakeC. Modderzy spędzili ponad 20 lat na tworzeniu zawartości dla Quake'a, ale nowa wersja daje im dostęp do wszystkiego, co dodano w remasterze, gwarantując nieprzerwany strumień nowości tworzonych przez moderów na kolejne lata.Źródło: Bethesda