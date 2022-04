Elden Ring w wersji na Game Boya. Nadchodzi demake popularnej gry

Demake Elden Ring - tego jeszcze nie grali

Termin demake może odnosić się do gier stworzonych celowo, których styl artystyczny jest inspirowany starszymi grami z poprzedniej generacji gier wideo. Chociaż remake'i zazwyczaj mają na celu dostosowanie gry z bardziej ograniczonej platformy do bardziej zaawansowanej, rosnące zainteresowanie starszymi platformami zainspirowało niektórych do zrobienia czegoś odwrotnego, czyli przerobienia lub dostosowania współczesnych gier do standardów technicznych starszych platform, zazwyczaj posuwając się do implementowania ich na przestarzałych lub porzuconych platformach sprzętowych, stąd termin "demake".

Jeden z użytkowników Reddita postanowił rozpocząć pracę nad projektem przenoszącym grę Elden Ring na kultowego Game Boya. Szykuje się więc kolejny imponujący demake świetnie obrazujący kreatywność oraz umiejętności internautów. Na ten moment nie wiadomo jednak czy uda się odtworzyć wszystkie lokacje występujące w produkcji od From Software.O pomysłowości graczy można by opowiadać godzinami. Niejednokrotnie dowiedli oni swojej kreatywności poprzez chociażby tworzenie świetnych modyfikacji czy usprawnień do ulubionych tytułów. Niekiedy mamy nawet do czynienia z publikacją czegoś na wzór fanowskich remasterów, a nawet remake’ów. Rzadziej jednak słychać o… demake’ach. Czym to w ogóle jest?Jak możemy wyczytać z anglojęzycznej Wikipedii