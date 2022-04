Wiemy, kiedy nowe PS Plus zadebiutuje w Polsce. Doczekamy się też streamingu

Poznaliśmy szczegóły debiutu usługi.

Nowe PS Plus już wkrótce pojawi się w Polsce

Ponadto rozszerzamy dostęp do strumieniowego przesyłania w chmurze na następujące lokalizacje, zwiększając liczbę rynków z dostępem do strumieniowego przesyłania w chmurze do 30. Usługa PlayStation Plus Premium będzie też od razu dostępna na następujących rynkach: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Malta, Polska, Republika Cypryjska, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Sony poinformowało o datach debiutu odświeżonej subskrypcji PlayStation Plus na poszczególnych rynkach. Przy okazji przekazano świetną wiadomość dla wszystkich polskich użytkowników – okazuje się bowiem, że na terenie naszego kraju skorzystamy z wersji Premium usługi już w dniu jej premiery! Zapewne mało kto spodziewał się takiej decyzji ze strony japońskiego giganta.Pod koniec marca potwierdzono krążące od dawna plotki dotyczące PlayStation Plus w nowej odsłonie . Zaprezentowano wtedy trzy plany subskrypcyjne, między którymi będą mogli wybierać gracze. W zależności od wysokości płaconej co miesiąc kwoty, otrzymają oni unikalne benefity. Mowa tu chociażby o dostępu do katalogu zawierającego około 400 produkcji z konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5 (wariant Extra) czy dostępu do kilkuset klasycznych gier z konsol PlayStation, PlayStation 2 oraz PlayStation Portable (wariant Premium, wcześniej określany jako Deluxe).Do tej pory nie było jednak do końca wiadomo, kiedy ulepszona usługa subskrypcyjna zadebiutuje w poszczególnych regionach. Teraz w końcu poznaliśmy tę tajemnicę – w Europie planowaną datą premiery nowego PlayStation Plus jest. Wtedy też w Polsce uzyskamy. Oznacza to więc, że skorzystamy z wszystkich benefitów wariantu Premium, super!Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu:Warto więc przybliżyć dokładnie, co zaoferuje najdroższy (lokalne ceny nie zostały jeszcze ujawnione) pakiet. Przede wszystkim (oprócz wspomnianych gier z poprzednich generacji) mowa tu o trialach przeróżnych produkcji oraz. Oczywiście subskrybenci otrzymają wszystkie bonusy z tańszych wariantów.Pozostaje więc czekać do czerwca – wtedy też zobaczymy czy Sony zaproponuje swoim zwolennikom usługę, za którą będą chcieli wydać niemalże 100 złotych miesięcznie.Źródło: Sony