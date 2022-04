Nie tylko Microsoft. Sony też umieści reklamy w darmowych grach

Fani zapewne będą skakać z radości…

Sony wprowadzi reklamy do gier free-to-play

Okazuje się, że Sony prawdopodobnie także zastanawia się nad wprowadzeniem reklam do gier free-to-play dostępnych na konsolach PlayStation. Tego typu spoty miałyby być zupełnie nieinwazyjne i pomóc twórcom produkcji na zarabianiu jeszcze większych sum pieniędzy. Szczegóły są na ten moment nieznane.Kilka dni temu internet obiegła wieść o opracowywaniu przez Microsoft systemu, który pozwoliłby reklamodawcom na umieszczanie spotów w grach free-to-play . Koncern zdaje sobie jednak sprawę, że konsumenci niekoniecznie będą zadowoleni z tego powodu. Dlatego też spodziewać się możemy odpowiedniej weryfikacji zarówno partnerów reklamowych, jak i samego wyglądu spotów - nie mamy dostrzec żadnych inwazyjnych treści.Jak donosi redakcja portalu Insider (podajemy za The Verge), nad podobnym rozwiązaniem myśli również Sony. Koncern – podobnie jak amerykański konkurent – chce zaimplementować specjalne narzędzie jeszcze w 2022 roku. Reklamy będą wyświetlane w niepozornych miejscach. Co ciekawe,. Miejsce reklamowe sprzedawane by były z kolei na prywatnym rynku.Na ten moment– zapewne tak. Jak dodatkowo zauważa Insider, zapewne nie wszystkie firmy będą zainteresowane dołączeniem do nadchodzącego programu. Gry często są brutalne, a treści w nich dojrzałe – nie wszystkie marki więc zapewne będą chętnie inwestować w miejsca reklamowe. Zobaczymy.Na więcej szczegółów zapewne jeszcze trochę poczekamy, warto też mieć na uwadze, że cały czas mówimy o nieoficjalnych informacjach. Podchodzenie do nich z odpowiednią dawką dystansu jest więc wskazane.Źródło: Insider (via The Verge