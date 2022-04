Świetny horror Amnesia: Rebirth i Riverbond za darmo w Epic Games Store

Dobra passa Epic Games Store w rozdawaniu niezłych pozycji wciąż trwa. Tym razem firma twórców Fornitea i Unreala pozwala na odebranie najnowszej części (z 2020 roku) horroru z serii Amnesia oraz kooperacyjnej gry akcji z elementami przygodowymi i blokowym stylem - Riverbond (z 2019 roku). Tak jak zwykle produkcje są oferowane przez tydzień.



Przeżyj mroczą przygodę w sercu algierskiej pustyni z Amnesia: Rebirth

Jak możemy przeczytać na karcie produktu - "Amnesia: Rebirth to nowa szansa na zanurzenie się w mrok od twórców kultowej serii gier Amnesia. To przerażająca podróż przez osamotnienie i rozpacz, odkrywająca granice wytrzymałości ludzkiego umysłu. Nie wypuść ani tchu. Bestia jest tuż obok. Jej jedynym celem jest żywienie się Twoim strachem. Przemykasz więc w ciemności, próbując powstrzymać narastające przerażenie i uciszyć targające Tobą emocje."





"W grze Amnesia: Rebirth wcielasz się w Tasi Trianon, która budzi się w samym sercu algierskiej pustyni. Minęło wiele dni. Gdzie byłaś? Co robiłaś? Gdzie są pozostali? Odtwórz swoje kroki i pozbieraj postrzępione fragmenty swojej przeszłości - to Twoja jedyna szansa, aby przetrwać bezlitosną grozę, która w każdej chwili gotowa jest Cię pożreć."



Zagraj także ze znajomymi, w Riverbond może bawić się jednocześnie do 4 uczestników

Karta produktu z Epic Games Store opisuje grę z blokową grafiką w następujący sposób - "Riverbond to pełna akcji i świetnej zabawy kooperacyjna gra przygodowa dla 1-4 graczy, z przepiękną wokselową oprawą graficzną. Wybierz się w epicką podróż, wykonuj misje, walcz z uroczymi wrogami i rozbijaj wszystko na drobne sześciany!" "W grze Amnesia: Rebirth wcielasz się w Tasi Trianon, która budzi się w samym sercu algierskiej pustyni. Minęło wiele dni. Gdzie byłaś? Co robiłaś? Gdzie są pozostali? Odtwórz swoje kroki i pozbieraj postrzępione fragmenty swojej przeszłości - to Twoja jedyna szansa, aby przetrwać bezlitosną grozę, która w każdej chwili gotowa jest Cię pożreć."Karta produktu z Epic Games Store opisuje grę z blokową grafiką w następujący sposób - "Riverbond to pełna akcji i świetnej zabawy kooperacyjna gra przygodowa dla 1-4 graczy, z przepiękną wokselową oprawą graficzną. Wybierz się w epicką podróż, wykonuj misje, walcz z uroczymi wrogami i rozbijaj wszystko na drobne sześciany!"





"Rycerz uwięził przywódców Ośmiu Krain, wywołując chaos, susze i starcia! Zagraj ze znajomymi i pomóż mieszkańcom Riverbond pokonać zło podczas pełnej akcji wyprawy przez piękne, ręcznie zaprojektowane krainy. Zdobywaj przeróżne bronie, zakładaj nowe skórki oraz aktywuj wzmocnienia, aby wyciąć sobie przez zastępy wrogów drogę do sławy!"



"Rycerz uwięził przywódców Ośmiu Krain, wywołując chaos, susze i starcia! Zagraj ze znajomymi i pomóż mieszkańcom Riverbond pokonać zło podczas pełnej akcji wyprawy przez piękne, ręcznie zaprojektowane krainy. Zdobywaj przeróżne bronie, zakładaj nowe skórki oraz aktywuj wzmocnienia, aby wyciąć sobie przez zastępy wrogów drogę do sławy!"

Odbierz bezpłatnie najnowszą część Amnesii i Riverbond, a za tydzień Just Die Already i Pardigm

Standardowo w celu odebrania promocyjnych bezpłatnych gier z Epic Games Store, musicie udać się na ich karty produktów (dla Amnesia: Rebirth i Riverbond). Po zalogowaniu się na swoje konto aktywujecie przycisk z napisem Pobierz i przeklikujecie kilka kolejnych plansz. Dla każdej produkcji trzeba to zrobić z osobna. Po wszystkim będą na stałe dopisane do waszej biblioteki w Epic Games Store. Wspominane tytuły są warte według cennika platformy 107,99 złotych i 89 złotych. Alternatywnie możecie je dodać do swojego profilu odszukując je w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Standardowo w celu odebrania promocyjnych bezpłatnych gier z Epic Games Store, musicie udać się na ich karty produktów (dla). Po zalogowaniu się na swoje konto aktywujecie przycisk z napisem Pobierz i przeklikujecie kilka kolejnych plansz. Dla każdej produkcji trzeba to zrobić z osobna. Po wszystkim będą na stałe dopisane do waszej biblioteki w Epic Games Store. Wspominane tytuły są warte według cennika platformy 107,99 złotych i 89 złotych. Alternatywnie możecie je dodać do swojego profilu odszukując je w dziale sklepu launchera

Epic Games Store znów przygotował niezłe pozycje do bezpłatnego odebrania / Foto: Epic Games Store - własne



Macie na to dokładnie tydzień do godziny 17:00 w czwartek 28 kwietnia. Po tym czasie Epic Games Store będzie oferowało dwie kolejne pozycje w ramach swojego cyklu promocji. Just Die Already będące zwariowanym sandboxem od twórców Goat Simulatora i bardzo nietypową surrealistyczną grę przygodową Pardigm. Co ciekawe odpowiada za nią Australijczyk polskiego pochodzenia Jacob Janerka, a historia rozgrywa się w uniwersum inspirowanym Europą Wschodnią.





Zobacz również: Czeka nas istne szaleństwo grania w chmurze. Rynek wciąż ma bardzo szybko rosnąć



Źródło i foto: Epic Games Store Źródło i foto: Epic Games Store

Przygodowa gra grozy z uznanej serii i kooperacyjniak.