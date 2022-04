Końcówka kwietnia w Game Pass. Do usługi trafią świetne gry

Pojawiła się oficjalna rozpiska.



Microsoft ogłosił właśnie produkcje, które jeszcze w tym miesiącu trafią do usługi Xbox Game Pass. Mamy więc do czynienia z drugą kwietniową aktualizacją zawartości biblioteki – gracze powinni zatem bez problemu znaleźć coś dla siebie w oczekiwaniu na długi majowy weekend. Ponadto ogłoszono kilka tytułów ze wsparciem sterowania dotykowego, czyli coś dla fanów mobilnej rozrywki.



Game Pass już niedługo z kilkoma ciekawymi grami

Zbliża się koniec miesiąca i jeśli chociaż na chwilę pomyśleliście „nie mam w co grać”, to już niedługo nadejdzie rozwiązanie tego kłopotu. Wszystko ze względu na update oferty platformy Xbox Game Pass, która z miesiąca na miesiąc staje się coraz przystępniejszym wyborem dla osób niekoniecznie chcących płacić pełną cenę za niektóre produkcje. Okej, czego więc mogą spodziewać się użytkownicy?



Już 26 kwietnia ukaże się gra 7 Days to Die – będzie dostępna na konsolach, w chmurze i PC. Ta produkcja z otwartym światem to połączenie gatunków RPG, FPS, survival horror oraz tower defense otoczonych linią fabularną. Gracze przeniosą się w przyszłość do post-apokaliptycznej rzeczywistości opanowanej przez niezidentyfikowaną zarazę. Wszystkie chwyty dozwolone – tylko najsprytniejsi dadzą radę przetrwać w świecie opanowanym przez zombie.







Tego samego dnia zadebiutuje Research and Destroy (konsola, PC). W tej produkcji, gracze przejmą kontrolę nad trzema super naukowcami, badając i opracowując nowe, dziwne bronie oraz gadżety. Cel jest prosty –zniszczyć hordy nadprzyrodzonych wrogów, aby powstrzymać zagładę ludzkości! To wszystko w prostej, intuicyjnej formie gry turowej.







Kilka dni później, bo 28 kwietnia, gracze mogą być przygotowani na premierę Unsouled. Tytuł ten będzie okazją do sprawdzenia swojego refleksu w trudnej (ale sprawiedliwej) grze 2D z elementami RPG. Bogaty arsenał umiejętności oraz dopracowane do perfekcji kontrataki to podstawa, aby myśleć o przetrwaniu. Ukontentowani powinni też być fani retro. Zastosowana grafika pixel-art zapewne przyprawi nie jednego gracza o łezkę nostalgii. Spodziewać się też należy debiutu Bugsnax (także 28 kwietnia).