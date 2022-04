Postal 2 za darmo na GOG. Warto się pospieszyć

Kultowa produkcja znów do odebrania za zero złotych.



Na platformie GOG.com można odebrać za darmo grę Postal 2 – promocja zbiegła się w czasie z debiutem czwartej części cyklu. Jeśli jesteście zainteresowani ofertą, to warto się pospieszyć – wygaśnie ona bowiem już jutro.



Postal 2 za 0 złotych - grzech nie skorzystać

Gry zyskują status kultowości z różnych powodów, często jednak ich wspólnym mianownikiem jest wywarcie mniejszego bądź większego wpływu na popkulturę. Do takiego grona bezapelacyjnie należy Postal 2 – produkcja uchodząca na jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii gamingowej branży. Jej debiut nastąpił sześć lat po pierwowzorze i natychmiast wzbudził mieszane odczucia co do dostępnej tam zawartości.



Użytkownicy jednak tytuł pokochali i wokół serii Postal wciąż zgromadzona jest niezwykle liczna społeczność. Dowodem na popularność cyklu jest bez wątpienia… wczorajsza premiera „czwórki”. Ta jednak mocno odbiega od swoich starszych braci, co odbiło się na skrajnie negatywnych recenzjach i opiniach. Warto więc na moment odbyć nostalgiczną podróż w przeszłość.