Przenieś gry na Steam, a otrzymasz gratisy. Launcher Bethesda wkrótce przestanie działać

Przenoszenie gier z launchera Bethesda do Steam już od końca kwietnia, ale nie trzeba się spieszyć

Jeśli macie gry i DLC z takich serii jak chociażby Doom, Wolfenstein, Fallout, Skyrim, The Elder Scrools, Deathloop, Rage, Prey czy Dishonored na platformie Bethesda PC, to proces przenoszenia możecie przeprowadzić już w przyszłym tygodniu. Na swoich oficjalnych kanałach Bethesda zapowiedziała, że możliwość migracji rozpocznie się już 27 kwietnia. W jej ramach na Steam zagoszczą gry PC, DLC, zapisy, portfel czy listy znajomych. W przypadku niektórych gier specyficzne cechy jak zapisy czy listy znajomych mogą zachowywać się odmiennie (np. konieczność ręcznego przeniesienia plików, problemy z zapisami Wolfenstein: Youngblood), ale na pewno wszystkie zakupione pozycje, będą obecne na Steam.

Aby wynagrodzić konieczność migracji, Bethesda przygotowała prezenty dla graczy Fallouta 76 / Foto: Bethesda

Przenieś postępy z Fallouta 76 do 11 maja na Steam, możesz liczyć na specjalne nagrody

Co ważne same konta Bethesdy i tak będą wymagane do zabawy przy części gier mimo ich odpalania przez Steam. Wspominana usługa launchera przestanie działać już w maju, więc nie będzie wiele czasu, jeśli nie chcecie mieć przerwy od rozgrywki. Jeśli jednak myślicie, że wszystkie treści nieprzeniesione do maja znikną, to nie musicie się obawiać. W maju launcher Bethesda net będzie co prawda wyłączony, ale sam proces migracji nie skończy się wraz z jego dezaktywacją i będziecie mogli z niego skorzystać również w przyszłości. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to wszystkie aktualnie dostępne informacje znajdziecie w specjalnym wpisie poświęconym migracji na stronach pomocy Bethesdy pod. Za toznajduje się więcej danych na temat przeniesienia Fallouta 76.Migracja nie powinna sprawić wam kłopotu, ale Bethesda chce mimo wszystko wynagrodzić graczy, którzy są przymuszeni do tego procederu. Przynajmniej tych, którzy bawią się w Falloucie 76. Jak można przeczytać na stronie wydawcy - "Zdajemy sobie sprawę, że "robota papierkowa" związana z przenoszeniem konta na inną platformę to żadna zabawa (…) W związku z tym, aby docenić każdego, kto przeniesie swoje konto pomiędzy 27 kwietnia a 11 maja, przyznajemy 10 awansów na planszy S.C.O.R.E. sezonu 9. Dodatkowe rangi zostaną przyznane wkrótce po rozpoczęciu 9. sezonu, w czerwcu. Mamy nadzieję, że spodobają wam się te bezpłatne nagrody - tylko nie zapomnijcie odebrać ich z planszy S.C.O.R.E.!"