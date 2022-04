Chiny ograniczają możliwość grania w zagraniczne produkcje

Nadchodzi jeszcze bardziej zaostrzona cenzura.

Chiny utrudnią życie streamerom i graczom

Wygląda na to, że chińscy streamerzy i gracze będą mieli niedługo jeszcze bardziej utrudnione życie. Tencent ogłosił bowiem ograniczenie funkcjonalności narzędzia pozwalającego na uzyskanie dostępu do zagranicznych produkcji online. Wiele osób zostanie więc niedługo pozbawionych możliwości zabawy we wiele popularnych tytułów. O co dokładnie chodzi?Rynek gier wideo w Chinach nie prezentuje się ostatnio zbyt kolorowo. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o zakończeniu działalności przez tysiące firm gamingowych oraz licznych ograniczeniach , które dotknęły zarówno deweloperów, jak i zwykłych użytkowników. Nie należy zapominać też o wszechobecnej i postępującej cenzurze. Właśnie jesteśmy świadkami zainicjowania jej kolejnego etapu.Chiński rząd rozpoczął działania mające na celu ograniczenie dostępu do zagranicznych gier. W ich skutek technologiczny gigant Tencent został zmuszony do likwidacji kilku funkcjonalności swojego narzędzia usprawniającego działanie i prędkość internetu. Działało ono na zasadzie VPN i częściowoUsługa przyspieszająca połączenie wciąż będzie działać, lecz obejmie wyłącznie te tytuły, które nie są zakazane przez Krajową Administrację Radia i Telewizji., dla których transmitowanie rozgrywek z szeregu produkcji było jedynym źródłem dochodu i sposobem na życie. Platformy (np. Huya czy Douyu) otrzymają bowiem surowy zakaz publikacji materiałów z niezatwierdzonych gier.Tego typu niepokojące doniesienia potwierdzają, żejeśli chodzi o cenzurę i blokadę treści niekoniecznie zgodnych z tamtejszą polityką. To więc zapewne nie koniec blokad i zmian w prawie – smutna rzeczywistość.Źródło: TechCrunch / Foto. pixabay.com (@ChristianaT)