Trik z Super Mario Bros. odkryty po 37 latach. Będziesz zdumiony

Tajemnica Super Mario Bros. wyjawiona po 37 latach

Powracając do meritum...

Interesujące zrządzenie losu. Z końcem marca bieżącego roku Ania opisywała easter egg odkryty w systemie Windows 1.0 po 37 latach od jego premiery. Nieco ponad miesiąc później trafiłem na ślad innego "jaja wielkanocnego", czy raczej po prostu tajemnicy, jaką skrywała gra Super Mario Bros. przez dokładnie ten sam okres. 37 lat po debiucie jednej z najpopularniejszych gier o przygodach najbardziej znanego hydraulika na świecie na jaw wyszło specyficzne działanie sekretnych bloków z monetami.Jaka jest maksymalna liczba monet, jakie można zdobyć podbijając sekretny blok z monetami? Jeśli grałeś w Super Mario Bros. i masz doskonałą pamięć, prawdopodobnie odpowiesz, że "10". Odpowie tak 100% graczy, którzy kiedykolwiek to sprawdzali. I ta właśnie odpowiedź jest błędna. Prawidłowa brzmi: 16. Co?!Jak się okazuje, sekretne bloki z monetami mają limit czasu, a nie limit monet. Jak wyjaśnił znany speedrunner Kosmic w niedawnym materiale na ten temat, zdobycie maksymalnej liczby monet z jednego bloku wielu monet sprowadza się do metody wykonania i odrobiny szczęścia. Wszystko to związane jest z zasadą wyświetlania klatek - wykorzystuje się nią m.in. w dopracowywaniu do perfekcji buildów w Diablo 2 i Diablo 2 Resurrected.Aby zrozumieć, jak działa blok monet, musisz mieć świadomość zasad generowania klatek – to właśnie ich twórcy Super Mario Bros. używali do śledzenia czasu w grze. Speedrunner, Bismuth, szczegółowo opisuje rzeczoną zasadę w osobnym filmie. Zerknijcie nań, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś interesującego o grach.Gracze mają dokładnie 230 klatek animacji, aby zebrać jak najwięcej monet. W optymalnych warunkach możliwe jest "wybicie" 15 monet z bloku w trakcie 224 klatek animacji. Zauważ, że potrzeba aż 16 klatek pomiędzy każdym uderzeniem, aby blok był gotowy do wyrzucenia kolejnej monety. Uderz go zbyt szybko, a niczego nie dostaniesz. Kluczowy jest tzw. timing, czyli odpowiednia synchronizacja działań z licznikiem klatek.Pierwsza moneta jest "darmowa", bowiem licznik czasu rusza dopiero po jej wybiciu, a blok zawsze będzie miał jeszcze jedną monetę dostępną po upływie taktu reguły klatek. W idealnym scenariuszu da się zebrać łącznie 16 monet z jednego bloku.Nie dacie rady... ;) A może jednak?Źródło: YouTube