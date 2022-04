Microsoft wprowadzi reklamy do swoich gier free-to-play

Pojawiły się intrygujące doniesienia.

Reklamy nadchodzą do gier na konsole Xbox

Microsoft prawdopodobnie pracuje nad udostępnieniem „wybranym markom” możliwości kupowania miejsc reklamowych w grach free-to-play na konsole Xbox. Spoty wyświetlane na wirtualnych billboardach byłyby przygotowane tak, by nie irytować graczy i wpasowywać się w klimat wybranej produkcji. Szczegóły mają zostać przekazane za kilka miesięcy.Reklamy to nieodłączny element marketingu i raczej trudno wyobrazić sobie bez nich kapitalistyczny świat. Problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy konsumentów zmusza się do oglądania tego typu treści – często wywołując przy tym irytację zamiast zaciekawienia oferowanym produktem. Jeśli macie podobne zdanie i przy okazji jesteście graczami, to już wkrótce raczej nie będziecie mieli zbyt wiele powodów do radościRedakcja portalu Business Insider poinformowała bowiem o planach podjęcia przez Microsoft współpracy z firmami adtech. Wspólnie miałby zostać opracowany. Właściciele marek i reklamodawcy mogliby w ten sposób promować swoje prawdziwe produkty w wirtualnym świecie zwiększając przy tym potencjał marketingowy.Tego typu spoty miałyby pojawiać się w postaciczy przygodowych z otwartym światem. Na ten moment niewiele wiadomo na temat całego przedsięwzięcia – trudno więc stwierdzić czy reklamy występowałyby wyłącznie w formie grafik, czy też wideo. Doniesienia sugerują jednak, że start narzędzia nastąpi jeszcze w tym roku. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.Microsoft dosyć ostrożnie podchodzi do takich rzeczy – przynajmniej jeśli chodzi o markę Xbox. Gigant spodziewa się, że, więc testowane są takie rozwiązania, by reklamy były jak najmniej inwazyjne. W tym celu stworzony zostanie specjalny „prywatny rynek”, do którego dostęp otrzymają wyłącznie wybrane firmy. Nie każdy więc będzie mógł wstawić spot do gry wideo.Zresztą –. Billboardy z reklamami faktycznie istniejących produktów były już dostępne w np. Call of Duty: Advanced Warfighter 2 czy Saints Row 2. Jeśli Microsoft wszystko dobrze rozegra, to pomysł może okazać się dosyć trafiony. Chociaż zapewne immersja tak czy siak ulegnie pogorszeniu.Źródło: Business Insider (via Kotaku