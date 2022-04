CD PROJEKT przedstawił plany na 2022 rok. Gracze nie będą zadowoleni

Pojawiło się też podsumowanie sprzedaży gier.

CD Projekt opublikował wyniki finansowe za 2021 rok

CD Projekt udostępnił sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Oprócz tego przekazał informacje dotyczące planów na przyszłość oraz aktualnego podziału prac nad konkretnymi projektami. Niezbyt zadowoleni będą zapewne fani Cyberpunka 2077 – fabularne rozszerzenie do gry pojawi się bowiem dopiero w 2023 roku.Ostatnio sporo można usłyszeć w kontekście polskich deweloperów ze studia CD Projekt RED. Pod koniec marca byliśmy świadkami zapowiedzi nowego tytułu osadzonego w wiedźmińskim uniwersum , a zaledwie wczoraj internet obiegła wieść o przełożeniu daty premiery next-genowej wersji Wiedźmina 3 . Teraz dowiedzieliśmy się kolejnych interesujących faktów.Zostańmy jeszcze chwilę przy Wiedźminie. Okazuje się, że, co jest wynikiem o 10 milionów lepszym, niż jeszcze zaledwie rok temu. Rezultat robi ogromne wrażenie i jasno daje do zrozumienia, że gracze pokochali najnowszy rozdział przygód Geralta. Jeśli zaś chodzi o całą trylogię, to możemy mówić o sprzedaniu 65 milionów egzemplarzy.Nieco mniej spektakularnie prezentuje się sprzedaż Cyberpunka 2077., co jest dosyć mizernym wynikiem jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 14 milionów kopii rozeszło się w przeciągu trzech tygodni od debiutu. Potem już naprawdę niewielu konsumentów zdecydowało się na zakup jednej z najgłośniejszych produkcji ostatnich lat.Przy okazji dowiedzieliśmy się, że pierwsze, na co wielu graczy zareagowało w negatywny sposób. Część osób była bowiem pewna, że DLC zadebiutuje jeszcze w tym roku.Jeśli już mówimy o przyszłych projektach, to warto rzucić okiem na „plany produkcyjne” CD Projektu. Okazuje się, że rodzimioraz nowej grze należącej do marki Wiedźmin. Poza tym spodziewać możemy się kolejnych aktualizacji do Cyberpunka 2077 oraz kontynuowania prac nad next-genową wersją Wiedźmina 3.Poza tym studio The Molasses Flood będzie rozwijać nieogłoszony jeszcze projekt bazujący na jednym z IP CD Projektu. W 2022 roku zadebiutuje również, a podstawowa wersja gry otrzyma szereg aktualizacji – podobnie jak Wiedźmin: Zabójca Potworów. Wspomniano również o robieniu researchu i pracach koncepcyjnych nad innymi – jeszcze nieznanymi – przedsięwzięciami.Doczekaliśmy się również ukazania grafiki prezentującej podział pracy w CD Projekt. Najwięcej osób zajmuje się obecnie dwoma dużymi projektami – jednym z nich jest rzecz jasna niedawno zapowiedziany Wiedźmin. Liczną grupą są także pracownicy oddelegowani do tworzenia fabularnego rozszerzenia do Cyberpunka 2077 (około 17 procent). Na trzecim miejscu znajduje się zespół odpowiedzialny za projekty powiązane z marką GWINT.Ten stan rzeczy pozwala sądzić, że CD Projekt RED jest już na ostatniej prostej jeśli chodzi o wprowadzanie poprawek i zmian do swojego najnowszego projektu. Zarząd grupy przyznał to nawet na specjalnej telekonferencji. Reszta pracowników to osoby z The Molasses Flood oraz SPOKKO (The Witcher: Monster Slayer). Co ciekawe, next-genowa wersja Wiedźmina 3 tworzona jest obecnie przez zaledwie 15 osób.Jeśli zaś chodzi o wyniki finansowe grupy CD Projekt, to w 2021 roku przekroczyły one. Co ciekawe – przez ubiegły rok wypłacono największą w historii firmy dywidendę (500 milionów złotych). Przychody z platformy GOG wyniosły 200 mln złotych – sporo, lecz straty netto na poziomie 29,7 mln złotych także nie należą do najmniejszych.