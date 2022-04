Insurmountable i XCOM 2 za darmo w Epic Games Store. Firma znów się postarała

Epic Games Store w kwestii bezpłatnego rozdawania gier znów jest w dobrej formie. Potwierdza to też obecna paczka i zapowiedzi na przyszły tydzień. Firma zaserwuje nam przygody alpinisty, strategię z obroną Ziemi przed kosmitami (a właściwie jej odbiciem), a już wkrótce niezły horror przygodowy i klockową kooperacyjną grę przygodową. O jakie tytuły dokładnie chodzi?



Insurmountable - zdobądź szczyt i bezpiecznie powróć do podnóża góry

Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Zmierz się z przeszkodami w różnych terenach jako samotny alpinista. Przetrwaj niezliczone niebezpieczeństwa wspinaczki. Podczas ryzykownych wypraw czeka Cię wiele trudnych decyzji do podjęcia. Wdrap się na górę, a następnie zejdź z niej, osiągając nieosiągalne! Śmierć zawsze wspina się z tobą."





"Insurmountable to przygodówka typu roguelike z mechaniką permanentnej śmierci, w której gracz wdrapuje się na ogromne góry. Proceduralnie tworzone środowisko sprawia, że nie ma dwóch takich samych wspinaczek. Aby Twój wspinacz przeżył, trzeba dbać o parametry życiowe. Nie mogą one spaść poniżej wartości krytycznych. Zadanie utrudnia dynamiczny system pogodowy, cykl dnia i nocy oraz mnóstwo losowo generowanych zdarzeń. Nigdy nie wiesz, jak się one zakończą. Decyzje są kluczowe. Każda z nich. Bo każda z nich może być tą ostatnią."



XCOM 2 - walcz ze swoją partyzancką ekipą z kosmitami, którzy przejęli Ziemię

"Odrobinę wolności mają jedynie ci, którzy mieszkają gdzieś na krawędzi świata. To właśnie tutaj ponownie rodzi się ruch mający stanąć do walki o ludzkość. Ocaleli członkowie XCOM są w ciągłym biegu i mierzą się z niewyobrażalnymi trudnościami, a do tego muszą znaleźć sposób, by wzbudzić na całym świecie opór i raz na zawsze pozbyć się zagrożenia ze strony obcych. Pokieruj Avengerem, kosmicznym statkiem zaopatrzeniowym, który XCOM przekształcił w swoją mobilną bazę. Nowa rozgrywka z otwartym światem pozwoli ci samodzielnie decydować o tym, gdzie poślesz grupę uderzeniową, jak zapewnić sobie poparcie społeczeństwa, a także kiedy reagować zbrojnie na kontroperacje wroga."



Odbierz bezpłatnie Insurmountable i XCOM 2, a za tydzień Amnestia: Rebirth i Riverbond

Tradycyjnie przy odbieraniu gier za darmo z Epic Games Store musicie wejść na karty produktu danych produkcji - tutaj dla Insurmountable, a w tym miejscu dla XCOM 2. Logujecie się na swoje konto i klikacie w przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach pozycje będą na stałe gościć w waszej bibliotece. Ewentualnie możecie ich poszukać w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Epic Games Store przygotował całkiem niezłe gry na obecny i przyszły tydzień / Foto: Epic Games Store - własne



Aby bezpłatnie odebrać opisywane gry, macie czas do przyszłego czwartku 21 kwietnia do godziny 17:00. Po tym terminie Epic Games zacznie oferować dwa nowe tytuły. Pierwszym będzie najnowsza odsłona przygodowej serii horrorów Amnesia w postaci Amnesia: Rebirth z 2020 roku. Do tego niezależna kooperacyjna gra przygodowa Riverbond z charakterystyczną klockową grafiką, która może nieco przypominać np. styl Minecrafta.





