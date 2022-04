Symulator Jezusa nadal powstaje. Pojawił się nietypowy gameplay

Gra będzie działać na Unreal Engine 5.



Deweloperzy ze studia SimulaM udostępnili nowy zapis rozgrywki z gry I Am Jesus Christ. Zainteresowani użytkownicy po raz pierwszy mogą zobaczyć mechanikę leczenia – czyli swego rodzaju magii. Co ciekawe, do prezentacji użyto wczesnej wersji silnika graficznego Unreal Engine 5.



I Am Jesus Christ na nowym zapisie z rozgrywki





Dzięki temu wiemy, iż do oficjalnej premiery produkcji pozostało już naprawdę niewiele czasu. Na samym początku zostanie udostępniony specjalny prolog, dzięki któremu konsumenci będą mogli zapoznać się z niektórymi mechanikami i zdecydować czy opłaca się wydać pełną kwotę za nietypowy symulator. W najnowszym vlogu deweloperskim zdecydowano się przedstawić m.in. mechanikę leczenia występującą w jednym z pobocznych zadań.



Jezus zostaje poproszony przez rzymskiego żołnierza o uzdrowienie swojego syna. Można by się spodziewać, że po wejściu do mieszkania nastąpi szybka animacja nałożenia rąk, wypowiedzenia formułki i chłopiec wstanie z łóżka jak nowonarodzony. Nic bardziej mylnego. Jak możemy zobaczyć na powyższym materiale, jako gracz przenosimy się bezpośrednio do organizmu syna żołnierza i musimy pozbyć się wirusów krążących po naczyniach krwionośnych. Całość prezentuje się dosyć kuriozalnie, ale czuć immersję.



Cały zapis rozgrywki został zarejestrowany na wczesnej wersji silnika graficznego Unreal Engine 5. Deweloper tłumaczy, że to właśnie z tego powodu produkcja nie działa płynnie – po przejściu na stabilną, niedawno wydaną wersję, oprogramowania to się zmieni. Mamy taką nadzieję! Dokładna data debiutu gry I Am Jesus Christ nie jest jednak dokładnie znana, lecz zainteresowane osoby już wkrótce otrzymają dostęp do wersji beta.



Premiery możemy spodziewać się jednak jeszcze w tym roku. Planujecie kupić grę?



Źródło i foto: SimulaM