Sony i właściciel LEGO inwestują 2 miliardy dolarów w Epic Games

Co z tego wyniknie?

Sony i KIRKBI inwestują w Epic Games

Prezes firmy Epic Games, Tim Sweeney, ujawnił, że Sony oraz KIRKBI, właściciel marki LEGO, planują poczynić ogromne inwestycje w giganta gier. Każda z firm zainwestuje w Epic Games po jednym miliardzie dolarów, czyli ok. 4,28 miliarda złotych. Dla porównania, gra Fortnite w 2020 roku wygenerowała Epic Games przychody na poziomie 5,1 miliarda dolarów.Sweeney twierdzi, że wspólna inwestycja Sony i KIRKBI pozwoli firmie Epic Games przyspieszyć prace nad budowaniem swojego "metawersum". Tak, temat metawersów powraca jak bumerang, choć tak naprawdę żadna firma nie zaprezentowała jeszcze w tej kwestii niczego, co przekonałoby do siebie konsumentów. W każdym razie, wersja tego cyfrowego środowiska w wydaniu firmy Epic ma być miejscem, w którym użytkownicy i twórcy będą mogli "współpracować ze sobą, aby budować społeczność i koegzystować" - cokolwiek dział marketingu chciał przez to powiedzieć.Dyrektor generalny firmy Sony Kenichiro Yoshida mówił, że chęć pogłębienia relacji z Epic Games w dziedzinie metawersum było jednym z powodów inwestycji. Sony zamierza jednak również połączyć swoją technologię z doświadczeniem Epic Games w zakresie tworzenia i rozwijania silników gier, aby rozwijać "nowe cyfrowe doświadczenia" i "wirtualne inicjatywy produkcyjne". Sami widzicie, że współpraca jest określana dość enigmatycznymi terminami.W przypadku KIRKBI sprawa jest prostsza. Dyrektor generalny firmy, Søren Thorup Sørensen, powiedział, że KIRKBI jest przede wszystkim zainteresowane wspieraniem trendów, które jego zdaniem wpłyną na świat, "w którym będą żyć dzieci", jednocześnie zwiększając swoje zaangażowanie w świat cyfrowej zabawy. Sørensen prawdopodobnie odnosi się tutaj do metawersum kreowanego z myślą o dzieciach — LEGO i Epic Games ogłosiły kilka dni temu długoterminowe partnerstwo, którego celem jest uczynienie metaświata bezpieczniejszym miejscem dla dzieci.Czas pokaże, jakie realne benefity dla konsumentów przyniosą wyżej omówione inwestycje.Źródło: Epic Games 1