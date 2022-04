Cyberpunk 2077 otrzyma kolejne aktualizacje i rozszerzenia. CD Projekt uspokaja graczy

To chyba dobra wiadomość.

Cyberpunk 2077 wciąż będzie rozwijany

Cały czas ulepszamy grę - wszyscy jesteśmy bowiem świadomi, że jest nad czym pracować. Bardzo się cieszymy, że aktualizacja 1.5 przypadła wam do gustu. Daje nam to jeszcze większą motywację do pracy, ponieważ okazujecie nam swoją wdzięczność. Dosłownie codziennie przeglądam questy, rozmawiam z ludźmi o różnych rzeczach, więc to się dzieje. Nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Mogę was jedynie zapewnić, że pracujemy nad rozszerzeniami – pracujemy nad rzeczami dla was.

Jeden z deweloperów studia CD Projekt RED poinformował, że Cyberpunk 2077 nie został porzucony. Część osób ma aktywnie pracować nad produkcją kilku rozszerzeń oraz aktualizacjami, które poprawią wrażenia płynące z eksploracji Night City. Szczegółów jednak na razie brak, więc gracze muszą uzbroić się w cierpliwość.Ogłoszenie kolejnej gry z serii Wiedźmin wywołało słuszne uczucie niepokoju wśród społeczności fanów Cyberpunka 2077 - zaczęli się oni obawiać, że deweloperzy porzucą wspieranie tytułu. Oliwy do ognia dolały również plotki sugerujące, iż CD Projekt RED planuje wydać wyłącznie jedno rozszerzenie fabularne do najnowszej produkcji. Doniesienia te zostały właśnie skomentowane przez oficjalne źródło., reżyser questów w CD Projekt RED, prowadził kilka dni temu specjalną transmisję na żywo, podczas której opowiadał o szczegółach aktualizacji 1.5 oraz szeregu ciekawostek zza kulis. Nie zabrakło rzecz jasna sesji pytań i odpowiedzi – użytkownicy nieustannie prosili o zdradzenie jakichkolwiek informacji na temat rozwoju Cyberpunka 2077.Deweloper uspokoił społeczność twierdząc, że specjalnie oddelegowany. Wkrótce mają również zadebiutować kolejne aktualizacje naprawiające błędy i wprowadzające nowe funkcje:Smuci jednak fakt, że CD Projekt RED nie jest aż tak klarowne w swoich komunikatach.Nie wiemy więc czego możemy się spodziewać, co słusznie wzbudza obawy osób oczekujących na aktualizacje i dodatki. Każdy przeciek jest więc na wagę złota, lecz i tak pozostaje uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: Reddit / Foto. CD Projekt RED