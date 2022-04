GOG ponownie będzie wydawał starsze gry. Powrót do korzeni

Wiadomość, która ucieszy wiele osób.

Więcej klasycznych gier zawita na GOG

Źródło: GOG

Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie widoczności i odkrywania klasyki jest odrodzenie koncepcji Good Old Games. Zaczynamy od dodania tagu "Good Old Game", który będzie prezentował ponad 500 gier uznanych przez nasz Zespół za kultowe klasyki - gry, które są starsze niż 10 lat i cieszą się uznaniem krytyków, wytrzymały próbę czasu, zdefiniowały pewne mechaniki lub po prostu stworzyły nowe gatunki. Znajdziesz tam takie gry, jak Bioshock, Baldur's Gate, Fallout czy Gothic. Oczywiście, jest to po części nasz subiektywny wybór, ale mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię do sprawdzenia ich samemu, zabawy z nimi i przekonania się, czy zgadzasz się z naszą oceną.

Dlaczego zdecydowaliśmy się pójść w tym kierunku? Ponieważ wierzymy, że celebrowanie i zachowanie klasycznych gier jest ważne. Potrafią one łączyć pokolenia. Potrafią wywoływać nostalgię. Mogą nas uczyć o tym, co było przed nimi i co ukształtowało gry, którymi cieszymy się dzisiaj. Zasługują na to, by o nich pamiętać i by każdy mógł się nimi cieszyć.

Przedstawiciele firmy GOG poinformowali o planach na rozwój swojego serwisu dystrybucji cyfrowej. Okazuje się, że priorytetem ma stać się wydawanie klasycznych gier na komputery osobiste. Mowa tu o prawdziwym powrocie do korzeni – platforma zaczynała przecież swój żywot pod nazwą Good Old Games.GOG.com wyróżnia się dostępnością gier bez zabezpieczeń DRM – pozwala to użytkownikom na m.in. uruchamianie ich bez potrzeby aktywacji czy posiadania aktywnego łącza internetowego. Elementem charakterystycznym platformy jest także wsparcie dla niektórych starszych produkcji, które niekoniecznie dobrze działają na współczesnych systemach. Już wkrótce nadejdzie w tej kwestii pewna rewolucja.Grupa CD PROJEKT opublikowała oświadczenie dotyczące podjęcia próby powrotu do pierwotnej koncepcji serwisu GOG.com (wcześniej Good Old Games). O co dokładnie chodzi? Na przestrzeni najbliższych miesięcy do oferty dodane mają zostać klasyczne gry – pojawią się one w takiej formie, by posiadacze najnowszych podzespołów i systemów operacyjnych nie mieli jakiegokolwiek problemu z ich uruchomieniem.Mowa tu chociażby o zmodernizowaniu warstwy technicznej tytułów. W związku z tym zacieśniono współpracę z twórcami programów takich jak m.in. DOSBox czy ScummVM. Wprowadzenie do ponownego obiegu gier mających na karku ponad dziesięć lat (bo tylko o takich mowa w kontekście Good Old Games) to także konieczność zajęcia się kwestiami prawnymi.Na dowód swoich starań, firma GOG dodała właśnie remaster gry The Wheel of Time – pierwotnie wydanej w 1999 roku. Okej, ale co dalej? Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu:Jeśli zaś chodzi o powód skupienia się na wspieraniu starszych tytułów, to:Fani klasycznych gier komputerowych niewątpliwie zacierają już ręce. Nic dziwnego!Źródło i foto: GOG.com