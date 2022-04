Dwie kolejne gry za darmo w Epic Games Store. W tym jedna od polskich deweloperów

Warto skorzystać z promocji.

The Vanishing of Ethan Carter za darmo w Epic Games Store

Zainspirowana gatunkiem literackim weird fiction (i innymi makabrycznymi opowieściami) z początku dwudziestego wieku, gra The Vanishing of Ethan Carter ma na celu znacząco rozwinąć angażujący styl opowiadania historii. Chociaż występuje w niej prywatny detektyw i kilka zadań na pogłówkowanie, The Vanishing of Ethan Carter nie jest grą opływającą w łamigłówki. Skupiamy się na klimacie, nastroju i ogólnie ludzkości naszych bohaterów.

Genealogiczna gra w stylu roguelite, w której każdy może zostać bohaterem. Za każdym razem, gdy zginiesz, zastąpi Cię Twoje wyjątkowe dziecko. Jedno może cierpieć na ślepotę barw, inne zaś na niskorosłość i zawroty głowy. Nie szkodzi – nie ma ludzi idealnych, a Ty nie potrzebujesz perfekcji, by osiągnąć sukces.

Za pośrednictwem sklepu Epic Games Store można odebrać kolejne darmowe gry. Tym razem użytkownicy mogą przypisać do swojej biblioteki dwie produkcje – mowa tu o The Vanishing of Ethan Carter oraz Rogue Legacy. Oferta będzie ważna, jak zawsze zresztą, do przyszłego czwartku.Bezpłatne tytuły udostępniane na Epic Games Store stały się już swego rodzaju tradycją, jak i – niestety – mieczem obosiecznym. O tej platformie dystrybucji cyfrowej słychać zazwyczaj wyłącznie w czwartki, kiedy to resetuje się cotygodniowa oferta rozdawnicza. Okej, przepraszam - niedawno mieliśmy do czynienia z dosyć sporych rozmiarów aktualizacją Teraz jednak przyszedł czas na poinformowanie Was o kolejnych darmowych produkcjach, które można właśnie odebrać w Epic Games Store. Tym razem zdecydowano się na udostępnienie m.in. hitu od polskiego studia The Astronauts, czyliNiektórzy użytkownicy nie będą jednak z tego powodu zadowoleni, bowiem produkcja była oferowana za darmo już w grudniu ubiegłego roku.Jeśli jednak nie mieliście okazji jej odebrać, to teraz nadszedł idealny moment. Tytuł został pierwotnie wydany w 2014 roku i jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu:Drugą darmową grą jest Rogue Legacy – coś dla fanów dwuwymiarowych zręcznościówek. Jeśli jesteście fanami gatunku, to z pewnością warto rzucić na nią okiem. Produkcja zadebiutowała w 2013 roku i zebrała wtedy naprawdę świetne noty. Sama fabuła i podejście do rozgrywki jest dosyć nietypowe. Jak bowiem informuje nas opis: