Unreal Engine 5 już dostępny. Epic Games ogłosiło premierę silnika graficznego

Twórcy gier musieli trochę na ten moment poczekać.

Oficjalna premiera Unreal Engine 5

Gra Lyra stworzona na Unreal Engine 5 / Foto. Epic Games

Oznacza to, że niezależnie od tego, czy tworzysz film, program telewizyjny, czy nawet aplikację dla przedsiębiorstw, nie musisz już tak często zastanawiać się nad dokonaniem wyboru. Oczywiście, jeśli zamierzasz pracować na platformach niższej klasy, nadal musisz zastanawiać się nad liczbą trójkątów w scenie. Jednak w przypadku sprzętu nowej generacji jest to absolutna zmiana. Jest całkowicie realne, że scena stworzona na potrzeby serialu Netflixa czy Disneya - w której wykorzystano zasoby o najwyższej rozdzielczości - ma szansę pojawić się w grze lub, w przyszłości, w jakimś metawersum.

Epic Games poinformowało o udostępnieniu silnika graficznego Unreal Engine 5. Od dzisiaj wszyscy zainteresowani deweloperzy mogą za darmo go pobierać i korzystać z oferowanych możliwości. Trochę musieli jednak na to wydarzenie poczekać – pierwsza zapowiedź technologii miała bowiem miejsce prawie dwa lata temu.Nie da się ukryć, że Unreal Engine 5 to dosyć mocno wyczekiwana odsłona silnika. Zawiera ona mnóstwo usprawnień dla programistów. Do ich dyspozycji oddano przede wszystkim zwiększoną wydajność czy ulepszony interfejs użytkownika. Nie zabrakło rzecz jasna technologii mających docelowo pozwolić na uzyskanie jeszcze bardziej fotorealistycznej warstwy wizualnej w tworzonych przez nich produkcjach.Mowa tu chociażby o Lumen (rozwiązaniu zapewniającym realistyczne oświetlenie) czy Nanite (opcja tworzenia obiektów z ogromną ilością szczegółów geometrycznych). Unreal Engine 5 to także znacząca pomoc dla deweloperów kreujących otwarte światy – będą oni mogli teraz wydzielić ich konkretne fragmenty, by ułatwić zespołom niezależną pracę nad poszczególnymi obszarami. Narzędzie to zostanie użyte m.in. przy okazji produkcji kolejnej odsłony gry z serii Wiedźmin.Premierę aktualizacji silnika skomentował dyrektor techniczny w Epic Games, Kim Libreri. W swojej wypowiedzi ekscytuje się chociażby tym, że. Mowa tu chociażby o serialu The Mandalorian, gdzie przy pomocy technologii od Epic Games stworzono wirtualną scenografię.Plany i nadzieje są więc niezwykle ambitne. Przy okazji premiery Unreal Engine 5– mogą na niej bazować twórcy gier, by poznać ekosystem i spróbować swoich możliwości. Pojawiła się także– ma ona posłużyć jako praktyczne źródło wiedzy dla deweloperów.Teraz pozostaje czekać na pierwsze ogromne projekty stworzone na Unreal Engine 5.Można więc zacierać ręce!Źródło: The Verge , Epic Games