Jak smakuje piksel? Podobno jak nowa limitowana Coca-Cola Byte z Fortnite

W ostatnim czasie The Coca-Cola Company inwestuje w promocje swojego flagowego napoju wśród graczy. Dostaliśmy kilka reklam o gamingowym zacięciu, a już wkrótce powiązany z Fortnite zupełnie nowy limitowany smak Coca-Coli. Jakie wrażenia podczas picia napoju ma zapewnić Coca-Cola Byte? Tak naprawdę ciężko powiedzieć.

Według firmy, to pierwszy smak Coca-Coli zrodzony w metawersum. W dodatku miałby być ukryty, ale na widoku. Jak zaznacza The Coca-Cola Company - "Wczesne spojrzenie na napój pojawiło się na nowej wyspie stworzonej w Fortnite." Coca-Cola Byte jest powiązana z wyspą Pixel Point, która została zaprojektowana na potrzeby Fortnite przez organizację gamingową PWR i sam koncern Coca-Cola. W jej obszarze można wchodzić w interakcje z innymi graczami i spróbować sił w czterech minigrach. Dodatkowo po zeskanowaniu Byte Coke na stronie Coca-Cola Creations, będzie można otrzymać dostęp do specjalnej gry w AR.

Nowa Coca-Cola Byte ma być dostępna jako realny napój, ale też w świecie elektronicznej rozrywki / Foto: The Coca Cola Company

Coca-Cola Byte miałaby smakować jak piksele - tak, te z cyfrowego obrazu na ekranie

Niestety raczej ominie nas omawiany smak Coca-Coli. Ma być dostępny od 2 maja na terenie USA poprzez firmowy sklep internetowy w bardzo ograniczonej liczbie. Sprzedaż będzie prowadzona tylko do wyczerpania się pierwszej partii. Nic nie wiadomo o możliwości wprowadzenia Coca-Coli Byte w Polsce czy innych krajach. Poprzednio Coca-Cola przygotowała w USA specjalny smak Starlight, ale można go było normalnie nabyć w sklepach.Najciekawszym pytaniem jest to, jak ma smakować Coca-Cola Byte. Podobno miałaby mieć aromat pikseli. I wcale nie chodzi o jakąś roślinę czy dziwną potrawę o takiej samej nazwie, jak najmniejsza składowa obrazu komputerowego, tylko właśnie znany z ekranów piksel. The Coca-Cola Company oczywiście opisuje jej smak różnymi dziwnymi frazesami marketingowymi, ale tak naprawdę dopiero po rozpoczęciu sprzedaży, poznamy realny smak. Jedynie wiemy, że ma nie zawierać cukru. Wspominana już Coca-Cola Starlight mająca mieć aromat gwiazd okazała się po prostu imbirowa.Źródło i foto: The Coca-Cola Company / cnet