Dwóch graczy przeszło Elden Ring w nietuzinkowy sposób

Każdy wybrał inną drogę.

Dwóch graczy przeszło Elden Ring w nietypowy sposób

Zobacz też:

W grach typu action RPG zasadniczo chodzi tylko o jedno. Jeżeli graliście kiedyś w God of War, któryś z tytułów z serii Dark Souls, czy też Horizon: Zero Dawn, wiecie doskonale o czym mowa. Główną osią rozgrywki są tam walki, których mniej lub bardziej dopracowane mechaniki świadczą o jakości danej produkcji. Nie wszyscy gracze chcą jednak przechodzić gry w taki sposób, jaki założyli sobie ich twórcy. Niektórzy próbują zaliczać je na swoich warunkach i... nawet im się tu udaje.1 kwietnia streamer z Twitcha o pseudonimie Seki przeszedł Elden Ring, nie odnosząc żadnego rodzaju obrażeń. Dosłownie dwa dni później youtuber Iron Pineapple ukończył tę samą grę, nie atakując bezpośrednio żadnego z wrogów.Ukończenie biegu bez zadawania obrażeń zajęło Sekiem niecałe 3 godziny, co oglądać mogli wszyscy zgromadzeni w trakcie transmisji na żywo. W swoim tweecie Seki twierdził, że jego imponujący wyczyn był "pierwszym takim na świecie". Niektórzy internauci zakwestionowali to, wskazując na fakt, iż streamer GinoMachino 13 marca również ukończył grę na podobnych zasadach. Podobnych, ale nie identycznych, bowiem GinoMachino odnosił obrażenia środowiskowe.Iron Pineapple z kolei postanowił zostać pacyfistą i umył ręce od parania się walką. Przerzucił ją na przyzywane przez siebie duchy. Internauta wykorzystał build na Wiarę, wykorzystując summony do nawet najtrudniejszych potyczek. Różnorodne wzmocnienia, zaklęcia leczące i bezpośrednie leczenie oczywiście mu pomagały, ale gracz wciąż musiał wykazać się ogromną kreatywnością i grindować tu i tam przez wiele godzin.A Tobie udało się kiedykolwiek przejść którąkolwiek z gier w jakiś nietuzinkowy sposób?Źródło: Kotaku, PC Gamer