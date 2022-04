Wargaming kończy działalność w Rosji i Białorusi. Stanowcza decyzja firmy

To dla korporacji spory cios.

To koniec Wargaming w Rosji i Białorusi

Źródło: Wargaming

W ciągu ostatnich tygodni Wargaming przeprowadził strategiczny przegląd działalności biznesowej na całym świecie. Firma zdecydowała, że nie będzie posiadać ani prowadzić żadnej działalności w Rosji i na Białorusi i opuści oba kraje.

Z dniem 31 marca spółka przekazała swoją działalność w zakresie gier na żywo w Rosji i na Białorusi lokalnemu zarządowi Lesta Studio, które nie jest już powiązane z Wargamingiem. Spółka nie skorzysta z tego procesu ani dziś, ani w przyszłości. Wręcz przeciwnie, spodziewamy się, że bezpośrednio w wyniku tej decyzji poniesiemy znaczące straty.

Zakończymy proces transformacji operacyjnej z należytą szybkością, pozostając w pełnej zgodności ze wszystkimi przepisami prawa i zapewniając ciągłe bezpieczeństwo i wsparcie naszym pracownikom. W okresie przejściowym produkty na żywo będą nadal dostępne w Rosji i na Białorusi i będą obsługiwane przez nowego właściciela.

Wargaming rozpoczął również proces zamykania swojego studia w Mińsku na Białorusi.

Zapewnimy jak najwięcej odpraw i wsparcia naszym pracownikom, których dotknie ta zmiana.

Pomimo powagi tej decyzji, jako firma jesteśmy pewni przyszłości naszego biznesu i zobowiązujemy się do dostarczania naszym graczom wysokiej jakości gier.

Wargaming – firma odpowiedzialna za m.in. gry World of Tanks czy World of Warships – zakończyła działalność na terenie Rosji oraz Białorusi. Za rozwój produkcji w tych krajach odpowiadać będzie teraz lokalny zarząd Lesta Studio, lecz pierwotni deweloperzy nie będą czerpać z tego jakichkolwiek korzyści finansowych.Jest to o tyle istotna wiadomość, że rosyjscy użytkownicy stanowią tak naprawdę trzon produkcji sieciowych Wargaming. W poprzednim tygodniui „zaledwie” 700 tys. użytkowników z Europy. Nie wiadomo jednak jak wyglądają różnice w wydatkach na mikrotransakcje. Rosja to mimo wszystko niezwykle istotny rynek dla producenta – mimo wszystko zdecydował się go opuścić.W specjalnym oświadczeniu. Dodatkowo zamknięty zostanie oddział Wargaming w Mińsku – wszyscy pracownicy mają jednak otrzymać sporych rozmiarów odprawy. Poniżej znajdziecie tłumaczenie całego ogłoszenia opublikowanego przez deweloperów:Niektórzy użytkownicy obawiają się, że poniesione w wyniku decyzji straty finansowe będą zbyt duże i zmuszą Wargaming do zwiększenia nacisku na mikrotransakcje lub cięcia w zakresie rozwoju kluczowych produkcji. Czas pokaże.Źródło i foto: Wargaming