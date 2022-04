Niepełnosprawny streamer przeszedł Elden Ring sterując ustami

Niesamowity wyczyn.



Gry z serii Dark Souls, podobnie z resztą jak ich następcy w postaci soulslike'ów oraz najnowszej produkcji Elden Ring, słyną z wysokiego poziomu trudności. Elden Ring nie jest tytułem prowadzącym graczy za rękę. Wręcz przeciwnie, jest enigmatyczny, wymagający i nierzadko po prostu frustrujący. Sterowanie w Elden Ring wymaga odrobinę wprawy, co tym lepiej świadczy o sukcesie pewnego niepełnosprawnego gracza, który dzieło From Software ukończył, sterując wyłącznie... ustami.



Ukończył Elden Ring, sterując przy pomocy ust

Cierpiący na porażenie czterokończynowe i oddychający przy pomocy respiratora Chińczyk o imieniu Zhu Mingjun ukończył Elden Ring, używając zmodyfikowanego kontrolera, sterowanego za pomocą ust. Kontroler wykorzystuje dwie rurki i oddech Mingjuna do poruszania postacią. Za jego pomocą Mingjun pokonał siedmiu głównych bossów gry. Azjata regularnie streamuje swoje poczynania za pośrednictwem platformy BiliBili.



Mingjun jest byłym strażakiem, który został ranny w 2013 roku na służbie, co sprawiło, że może poruszać tylko głową i częścią tułowia. Początkowo Mingjun potrzebował pomocy matki w wykonywaniu w grach niektórych czynności, takich jak bieganie. Wymagało to wielu ćwiczeń. Teraz samodzielnie radzi sobie z wszystkimi tymi ruchami, co widać doskonale na zapisie rozgrywki z Elden Ring.



Chińczyk postawił na klasę wykorzystującą magię, dzięki czemu mógł walczyć z bossami na dystans.







To nie pierwszy raz, kiedy gracz użył nietypowego kontrolera do ukończenia Elden Ring. Streamer z Twitcha o pseudonimie HanDcapableSean użył kontrolera sterowanego podbródkiem do pokonania najważniejszych bossów.



