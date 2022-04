Znów możesz zagrać w pierwsze Angry Birds. Powstał remake klasyka

Miłośnicy serii dopięli swego.

Remake, który powstał dzięki fanom Angry Birds

Gra płatna, ale bez mikropłatności

Rovio Classics: Angry Birds oferuje ponad 390 poziomów. | Źródło: Rovio

Może trudno w to uwierzyć, ale w pierwsza gra z serii Angry Birds zadebiutowała ponad 12 lat temu – najpierw na iOs, a potem na Androidzie. Przez lata cykl ten był mocno rozbudowywany, między innymi o odsłony tematyczne wykorzystujące takie marki jak Gwiezdne Wojny czy Transformers. Niemniej, w grudniu 2019 roku pierwowzór został usunięty z AppStore i Google Play, co producent tłumaczył chęcią skupienia wysiłków nad aktualizacją nowszych produkcji.Miłośnicy oryginalnego Angry Birds teraz mają się jednak czym cieszyć, albowiem to właśnie powróciło, pod postacią gry odbudowanej od podstaw i przeznaczonej na dzisiejsze wydania systemu Android i iOS. Znajdziesz ją pod nazwą Rovio Classics: Angry Birds.Tworząc Rovio Classics: Angry Birds, deweloperzy z Rovio Entertainment zdecydowali się przywrócić klasyka w wersji z 2012 roku, która oferowała aż osiem epizodów, dających łącznie ponad 390 poziomów do przejścia. To właśnie ją internauci zdawali się darzyć największym zamiłowaniem.Co ciekawe, firma Rovio postanowiła na nowo wydać pierwszą grę z serii Angry Birds właśnie ze względu na nacisk internautów. Ci zapoczątkowali na Twitterze kampanię #BringBack2012, w ramach której żądali powrotu Angry Birds z 2012 roku. Jak widać, ta okazała się wielkim sukcesem. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć sobie, by i inni deweloperzy brali sobie prośby graczy do serca.Istotny jest fakt, że Rovio Classics: Angry Birds nie jest grą darmową. Spokojnie, jej zakup nie wiąże się na szczęście z dużym wydatkiem. To dlatego, że producent wyznaczył jej cenę na 0,99 dolara, czyli w przybliżeniu 4,59 złotych. Tak jak oryginał, remake nie zawiera żadnych mikropłatności, w przeciwieństwie do nowszych odsłon cyklu. Świetna wiadomość, nieprawdaż?Dotychczas w sklepie Google Play Rovio Classics: Angry Birds zostało ocenione przez ponad 750 osób i cieszy się wysoką średnią ocen – na poziomie 4,5 gwiazdki. Gra chwalona jest za wspomniany brak mikrotransakcji, możliwość rozpoczęcia dowolnego rozdziału zabawy w dowolnym momencie, a także za to, że oferuje uczucie nostalgii. Cóż, to zrozumiałe.Aby zakupić Rovio Classics: Angry Birds na urządzeniu z iOS, przejdź do App Store . Na urządzeniu z Androidem zakupu dokonać z kolei w sklepie Google Play Źródło: Android Police / fot. tyt. Rovio