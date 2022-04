Xbox Game Pass otrzyma plan rodzinny. Na abonament złożymy się w kilka osób

Plan rodzinny ma pojawić się w Game Passie

O tym, że Microsoft chce stworzyć plan rodzinny słyszałem już jakiś czas temu, choć do dopracowania pozostawały szczegóły dotyczące podziału tantiem i sposobu, w jaki licencje od zewnętrznych wydawców byłyby rekompensowane użytkownikom, którzy nie są przypisani do głównego planu. Według zaufanych źródeł zaznajomionych z działaniami Microsoftu, możemy teraz potwierdzić, że Xbox rusza z planem rodzinnym Xbox Game Pass, który może zostać uruchomiony jeszcze w tym roku.





Źródło: Microsoft

Xbox Game Pass już wkrótce może wzbogacić się o rodzinny plan abonamentowy, który ma być odpowiedzią na prośby konsumentów. Dzięki temu kilku graczy będzie mogło uzyskać dostęp do wielu gier w ramach jednej subskrypcji. Szczegóły nie są jeszcze znane, lecz mamy je poznać jeszcze w tym roku.Nie da się ukryć, że abonament Xbox Game Pass cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród graczy. Microsoft regularnie dodaje do usługi nowe produkcje – w tym swoje największe hity już w dniu premiery. Każdy musi jednak płacić za subskrypcję osobno i nic dziwnego, że część osób zaczęła domagać się czegoś na wzór dzielenia kosztów oraz profili.Redakcja portalu Windows Central poinformowała, że zaufane źródła coraz częściej wspominają o planie rodzinnym w Xbox Game Pass. Jego wprowadzenie ma odbyć się jeszczei umożliwi konsumentom na dzielenie jednego konta pomiędzy kilku graczy. Jak informuje Jez Corden, redaktor serwisu:Jeśli ktoś zdecyduje się na opłacenie „wyższego” poziomu planu rodzinnego, to dostęp. Tego typu rozwiązanie ma być rzecz jasna o wiele tańsze od płacenia za usługę w pojedynkę. Wciąż jednak pozostaje wiele niewiadomych i tak naprawdę nie wiadomo czy Microsoft ostatecznie zdecyduje się na implementację tego typu rozwiązania.Użytkownicy bez wątpienia byliby zadowoleni – przede wszystkim z tego, że subskrypcja zaczęłaby się jeszcze bardziej opłacać. Na razie jednak należy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne doniesienia w sprawie.Źródło: Windows Central