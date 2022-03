Co nowego w Games with Gold na kwiecień?

Zgodnie z oczekiwaniami Microsoft zaprezentował nowe gry w ramach oferty Games with Gold na kwiecień 2022. A zatem jeśli jesteś posiadaczem konsoli Xbox One lub Xbox Series X/S, poniżej znajdziesz gry, w które będziesz mógł grać za darmo przez ograniczony czas. Warto pamiętać, że posiadacze subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, w ramach subskrypcji Xbox Game Pass otrzymują również te gry, a także dostęp do ponad 100 pozostałych tytułów z najwyższej półki.



Na początek warto przyjrzeć się Another Sight. Jest to gra przygodowa osadzona w steampunkowym świecie, w której gracz przełącza się między dwiema postaciami, eksplorując Londyn z późnej epoki wiktoriańskiej. Gra skupia się na kulturze i postaciach i jest pełna historycznych scen.



Dla miłośników platformowych łamigłówek gigant z Redmond, proponuje Hue za darmo. W Hue gracze muszą przeszukiwać szary świat w celu odnalezienia odłamków, które przywrócą kolory po pęknięciu pierścieniowego widma. Im większy postęp w rozgrywce, tym więcej kolorów będzie można odblokować.







Outpost Kaloki X to tytuł, w którym gracze muszą budować swoje międzygalaktyczne imperia. Gry o budowaniu miast od dewelopera NinjaBee pozwalają wcielić się w rolę menedżera, którego zadaniem jest zbudowanie udanej stacji kosmicznej fantasy.



A na koniec Microsoft ma dla Was MX vs ATV Alive. Jest to gra wyścigowa ze sporą ilością przeróżnych torów. Gracze mogą spersonalizować swojego bohatera, jak rójmyż motocykl za pomocą Rider Reflex, a także ścigać się na różnych nawierzchniach, w tym w błocie, piasku i śniegu.



Abonenci Xbox Live Gold będą mogli zagrać za darmo w Another Sight od 1 do 30 kwietnia oraz w Hue od 16 kwietnia do 15 maja. Ponadto Outpost Kaloki X będzie dostępny za darmo od 1 do 15 kwietnia, podczas gdy MX vs ATV Alive będzie do zgarnięcia w dniach 16-30 kwietnia.



Po raz kolejny warto przypomnieć, że zarówno członkowie Xbox Live Gold, jak i Xbox Game Pass Ultimate będą mieli wyłączny dostęp do tych gier przez ograniczony czas w ramach Games with Gold.



Źródło: Microsoft / fot. tyt. Microsoft