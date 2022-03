PlayStation Plus: poznaliśmy szczegóły kwietniowej oferty

Sony przedstawiło kwietniową ofertę PS Plus

Sony zaprezentowało właśnie kwietniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. W ręce graczy oddane zostaną trzy produkcji – zagrają w nie zarówno posiadacze konsol ósmej, jak i dziewiątej generacji. Mowa tu o Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oraz Slay the Spire.Ostatnio dużo się dzieje w kontekście PlayStation Plus. Wczoraj mieliśmy chociażby do czynienia z ogłoszeniem przeprojektowanej wersji usługi , która zadebiutuje podczas tegorocznego okresu wakacyjnego. Do tego dochodzą liczne plotki dotyczące comiesięcznej oferty gamingowej – te, jak to zwykle bywa, się sprawdziły. Na co więc mogą liczyć abonenci?Od 5 kwietnia do 2 maja użytkownicy będą mogli przypisać do swojej biblioteki trzy gry. Sony tym razem zrezygnowało z udostępniania tytułu przeznaczonego wyłącznie na PlayStation 5, więc z pełnej oferty skorzystają także posiadacze PlayStation 4. Poniżej znajdziecie opis każdej z produkcji, która trafi w kwietniu do PlayStation Plus.Jesteście gotowi? Kultowy klasyk jest dostępny w nowej, odświeżonej wersji. W Battle for Bikini Bottom, gracze dołączą do SpongeBoba Kanciastoportego, który wraz z przyjaciółmi stawi czoła złemu Planktonowi. W trakcie Bitwy o Bikini Dolne można wcielić się w SpongeBoba, Patricka lub Sandy i korzystać z ich unikalnych umiejętności, w celu pokrzyżowania nikczemnych planów właściciela Kubła Pomyj.Gra Hood: Outlaws & Legends pozwala na wcielenie się w rebeliantów i buntowników, którzy próbują przeprowadzić idealny napad, mając na karku bezlitosnych strażników, jednocześnie rywalizując z innymi grupami graczy. Postacie dysponują wachlarzem niepowtarzalnych zdolności, poruszają się skryci w cieniu i niezauważeni kradną skarby spod nosa strażników.To unikalne połączenie gry karcianej i rouguelike, w której walczymy ze swoimi przeciwnikami przy pomocy kombinacji kart. Slay the Spire to niesamowita przygoda dla pojedynczego gracza, w której napotka dziwaczne stworzenia i odkryje relikty o ogromnej mocy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu niepowtarzalnej talii kart.Zdania na temat kwietniowych propozycji są zróżnicowane. Niektórzy subskrybenci wyzywają Sony za kolejny „tragiczny” miesiąc, a inni chwalą koncern za „najlepszy” miesiąc od dawna. Jak sami widzicie – nie wszystkim można dogodzić. Poniżej zamieszczę kilka komentarzy dla zobrazowania nastrojów społeczności.Warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni można przypisać do swojego konta produkcje oferowane w marcu . Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to chyba nie warto dłużej zwlekać.Źródło i foto: Sony